Adrian Năstase, despre participarea la Congresul PSD: „O decizie de conștiință”. Ce spune fostul premier despre reformarea partidului

Fostul preşedinte al PSD Adrian Năstase transmite, miercuri, despre participarea sa la Congresul PSD, care are loc vineri, 7 noiembrie, că nu este doar un gest politic, ci o decizie de conştiinţă, el arătând că este timpul să redea PSD forţa şi claritatea care l-au făcut, de-a lungul istoriei, un pilon al stabilităţii şi al echilibrului social.

„Participarea mea la Congresul PSD nu este doar un gest politic, ci o decizie de conştiinţă. Simt că trăim un moment important pentru partid şi, mai ales, pentru România. Este timpul să redăm Partidului Social Democrat forţa şi claritatea care l-au făcut, de-a lungul istoriei, un pilon al stabilităţii şi al echilibrului social”, spune Adrian Năstase într-o postare pe blogul personal.

”Cred cu tărie că PSD are nevoie de o refondare ideologică reală — nu doar de o schimbare de formă, ci de o reaşezare a valorilor sale fundamentale în centrul acţiunii politice. Trebuie să redescoperim esenţa noastră: un partid al oamenilor, al solidarităţii, al echităţii şi al demnităţii. Dar, mai presus de toate, PSD trebuie să fie partidul tuturor generaţiilor — un loc unde experienţa se întâlneşte cu energia tinerilor, unde trecutul se leagă firesc de viitor, iar dialogul dintre generaţii devine motorul progresului”, mai spune Năstase, potrivit News.ro.

El menţionează că, ”într-o lume în care diferenţele se adâncesc, ei trebuie să fie cei care le unesc”. „Un partid care vorbeşte despre echilibru, despre dezvoltare şi despre o Românie demnă, respectată în Europa şi în lume”.

„În ultimii ani, am văzut cum disparităţile regionale, economice şi sociale s-au adâncit. Unele zone s-au dezvoltat, altele au fost uitate Este momentul ca fiecare acţiune politică să fie ghidată de interesul naţional, de o viziune coerentă care să nu lase nicio regiune în urmă. România are nevoie de un proiect comun, iar PSD trebuie să fie forţa care-l propune şi îl duce la capăt”, arată Adrian Năstase.

Fostul preşedinte al PSD mai subliniază că „o asemenea transformare nu se poate face fără o reorganizare profundă a Departamentelor partidului, care să funcţioneze integrat, coerent şi eficient, iar selecţia oamenilor trebuie să se bazeze pe competenţă, merit şi loialitate faţă de idealul comun, pentru că numai prin profesionalism pot reda încrederea oamenilor în politica social-democrată”.

„Pentru ca PSD să fie relevant şi convingător, trebuie să înţeleagă cine este electoratul său ţintă şi care sunt nevoile reale ale oamenilor. O stângă modernă în România nu se poate construi imitând modele ideologice occidentale care, de multe ori, s-au îndepărtat de preocupările concrete ale cetăţenilor. Mesajele noastre trebuie calibrate pornind de la valorile, tradiţiile şi interesele specifice ale societăţii româneşti — nu de la teme abstracte, importate sau artificiale, care nu ating viaţa de zi cu zi a românilor”, afirmă Năstase.

El mai declară că social-democraţia românească trebuie să fie autentică, ancorată în realitatea economică şi socială a ţării: în nevoia de locuri de muncă stabile, de servicii publice decente, de sprijin pentru tineri şi pentru vârstnici, de respect faţă de muncă şi educaţie.

„Aceste obiective pot fi atinse doar printr-un patriotism economic asumat — printr-o economie care să sprijine capitalul românesc, munca cinstită şi producţia internă, fără a exclude cooperarea europeană, dar având mereu în centru interesul naţional. Numai aşa PSD poate redeveni un partid al speranţei, un partid al tuturor generaţiilor”, explică fostul lider social-democrat. Năstase mai declară că un partid puternic este acela care are oameni bine pregătiţi în fiecare etapă, capabili să reprezinte interesele cetăţenilor, să elaboreze politici publice solide şi să construiască alternative credibile. „Astăzi, rămânem la guvernare din responsabilitate, din nevoia de a asigura stabilitatea ţării, într-un moment în care România se confruntă cu numeroase crize economice, sociale şi geopolitice”, adaugă el.

PSD organizează vineri, 7 noiembrie, un congres al partidului în care își va alege noua echipă de conducere, în frunte cu Sorin Grindeanu, acum președinte interimar și unic candidat la șefia formațiunii.

Editor : B.E.