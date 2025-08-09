Live TV

Adrian Năstase este supărat pe românii care n-au ținut doliu pentru Ion Iliescu și îi numește „progresiști”

Data publicării:
adrian nastase
Adrian Năstase

Adrian Năstase este supărat că românii nu au ținut doliu pentru Ion Iliescu și compară pe blogul său aducerea în țară a osemintelor lui Carol al II-lea când el era premier și Ion Iliescu președinte, cu funeraliile organizate pentru fostul președinte. El scrie că „așa au procedat «neo-comuniștii»”, pe când „«progresiștii» au alte forme în care își arată respectul pentru istoria țării”.

„În primul rând, dacă e stabilit prin hotarâre de guvern, atunci doliul nu este obligatoriu. El este opțional. Fiecare procedează cum dorește. Actualului președinte nu-i era opozabilă, evident, o hotărâre de guvern. La fel, nu trebuie făcute, în mod necesar, cheltuieli suplimentare cu deschiderea unor cărți de condoleanțe la ambasadele noastre”, scrie Adrian Năstase pe blogul său.

„În definitiv, asta este libertatea pe care ne-am câștigat-o la Revoluție!”, adaugă acesta.

„Îmi aduc aminte că în perioada când Ion Iliescu era președinte, iar eu eram premier, am făcut demersurile necesare pentru a aduce în țară, din Portugalia, osemintele lui Carol al II-lea, tatăl Regelui Mihai. Și a trebuit să-l conving pe Rege că așa este normal și că este o formă de respect față de un fost șef al statului român. Deși Carol al II-lea nu a fost vreun sfânt! Iar Regele Mihai a fost de acord. Și a fost înmormântat, cu onoruri militare, la Curtea de Argeș. În plus, a trebuit să o aducem în țară și pe Elena Lupescu – care era înmormântată în Portugalia în aceeași capelă cu Carol al II-lea, sicriul ei fiind deasupra sicriului lui Carol”, continuă fostul premier.

„Așa au procedat „neo-comuniștii”! „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul pentru istoria țării!”, conchide Năstase.

Editor : Liviu Cojan

