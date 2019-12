Adrian Năstase se compară cu Iuliu Maniu: Mă intreb dacă comuniștii i-au retras decorațiile după condamnare

Fostul premier Adrian Năstase a scris vineri un text pe blog în care critică decizia președintelui de a-i retrage decorația. Năstase se compară cu liderul țărănist, Iuliu Maniu, deținut politic persecutat de regimul comunist și susține că a fost și el condamnat pe nedrept, la comanda lui Traian Băsescu.

„Poate că pentru câteva zile, Iohannis va fi un „erou” al Societătii Timisoara si al unor radicali #rezist. In timp, insă, acest gest, lipsit de elegantă, va fi contestat de oamenii politici si de oamenii de bun simt. Si va deveni un precedent. Decoratia din urmă cu 17 ani a fost acordată pentru unele merite (care nu cred că pot fi contestate nici din perspectiva timpului). Condamnările nedrepte, dictate, ulterior, de către Băsescu, prin instrumentele sale din magistratură, nu au nicio legătură cu argumentele pentru decorare. A te preface că, după 7 ani sau 5 ani de la condamnări că poti să le dai relvantă, este o mârsăvie politică.

Mă vor injura unii, dar mă intreb dacă comunistii i-au retras decoratiile lui Maniu, după condamnarea sa.”, a scris Adrian Năstase.

Fostul premier susține că retragerea decorațiilor a fost făcută selectiv și că gestul de a fi invitat la Cotroceni și mai apoi de a i se retrage decorația a fost o mârșăvie politică.

„Cum poate fi calificat gestul său de a mă invita la Cotroceni, la receptia organizată cu ocazia Zilei nationale, pentru ca, după două zile, la intrebarea „naivă” a unei ziariste, să anunte că-mi va retrage o decoratie, acordată in urmă cu 17 ani, pentru anumite fapte si intr-un anumit context? Si in ziua in care l-a decorat pe ambasadorul Klemm, la plecarea din tară, probabil pentru felul in care s-a comportat acesta in calitate de guvernator pentru România. Incercând, pe de altă parte, să mă umilească, punându-mă pe acelasi plan cu Laszlo Tokes, căruia, de asemenea, i-a retras decoratia”, a mai scris Năstase.

Preşedintele României a semnat miercuri decretele privind retragerea decorațiilor acordate în trecut unor persoane care au fost condamnate pentru diverse infracțiuni.

Adrian Năstase a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul „Zambaccian”, pentru şantaj şi luare de mită şi la 2 ani de închisoare cu executare în dosarul „Trofeul calităţii. Acesta a fost decorat în anul 2002 de fostul președinte Ion Iliescu cu Ordinul Steaua României, în grad de Mare Cruce.