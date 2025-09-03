Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un

Foștii premieri PSD ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă sunt la Beijing, unde are loc o grandioasă paradă penteu comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. Cei doi apar într-o fotografie de grup cu președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong Un.

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi”, a scris Năstase pe blogul său.

China a organizat miercuri cea mai mare paradă militară din istoria sa, pentru a-şi demonstra puterea militară şi influenţa geopolitică în creştere, în contextul în care preşedintele Xi Jinping încearcă să prezinte Beijingul ca pe un custode al unei ordini internaţionale post-americane.

Putin şi Kim, văzuţi ca nişte paria în Occident din cauza războiului din Ucraina şi respectiv a ambiţiilor nucleare, l-au flancat pe Xi într-o reuniune fără precedent. A fost pentru prima dată când au fost văzuți toți trei împreună în public.

26 de lideri străini au fost invitați la eveniment. Din Europa au participat premierul extremist al Slovaciei, Robert Fico, și președintele naționalist al Serbiei, Aleksandar Vucici. Ambii sunt cunoscuți pentru legăturile lor cu Rusia.

