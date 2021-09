Adrian Oros își explică demisia de la Ministerul Agriculturii: „Eu în cele nouă luni de guvernare am vorbit de două ori cu premierul”

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a explicat marți că demisia sa din guvern nu are legătură cu congresul PNL, el fiind în „echipa Orban”, ci cu faptul că nu a primit destulă susținere din partea premierului Florin Cîțu pentru programele din agricultură. El s-a plâns că ministerul a primit un buget mai mic decât anul trecut.

Întrebat de jurnalişti dacă Ludovic Orban l-a îndemnat să-şi dea demisia, Oros a negat.

"Eu am avut mai multe discuţii cu domnul Orban, dar nu ne-am coordonat, ca să zic aşa, privind demisia mea. Asta am decis-o ieri, pe parcursul întregii zile, când am văzut că nu există vreo şansă ca să se schimbe ceva la nivel guvernamental şi atunci cred că cel mai corect este să părăseşti echipa în care nu te mai regăseşti", a spus ministrul.

El a susţinut că, pentru premierul Florin Cîţu, agricultura nu a fost un domeniu prioritar.

"N-am avut nici pe departe bugetul de anul trecut, doar 60%, sigur că asta a afectat şi afectează programele aflate în derulare. Nici măcar în PNRR nu s-a decis ca un proiect major pentru agricultură să fie cuprins, deşi erau două proiecte mari pe care noi le-am prins anul trecut", a precizat Oros.

El a amintit că, în noiembrie, în primul draft, pe care Marcel Boloş, fostul ministrul al Fondurilor Europene, l-a trimis la Comisia Europeană, Ministerul Agriculturii avea două proiecte foarte mari, de infrastructură de gestionare a apei şi de o reţea românească de depozitare, procesare şi distribuţie.

"Erau nişte oportunităţi, în concepţia mea şi a guvernului de atunci, prin care puteam folosi aceste sume importante pentru a dezvolta agricultura românească. Eu cred că în viitorul apropiat, cel puţin, în ceea ce îl priveşte pe premierul Cîţu, agricultura nu va deveni o prioritate. Mi-ar plăcea ca la minister domnia sa să numească pe cineva care să fie mai convingător şi să vină mai mulţi bani pentru agricultură. Norocul agricultorilor este că sunt foarte mulţi bani europeni, chiar în această perioadă noi lansăm pentru programul de tranziţie măsuri în valoare de 3,2 miliarde de euro şi apoi sunt plăţile directe prin APIA, care vor începe din 18 octombrie, dar pe lângă acestea ar fi necesare şi alte forme de sprijin sau scheme de sprijin, totul ca să capete un contur, aşa cum îl văd eu, aşa cum alţii care vor veni vor vedea altfel", a mai spus Adrian Oros, citat de Agerpres.

Întrebat la ce oră îşi va depune marţi demisia, el a răspuns: "Astăzi, nu ştiu exact ora în funcţie şi de program".

„Fiecare om îşi face la un moment dat un bilanţ”

Oros a adăugat că decizia sa de a demisiona nu a fost luată în urma informaţiilor apărute în spaţiul public în ultimele luni referitoare la faptul că era unul dintre miniştri aflaţi pe lista de remanieri a premierului.

"Nu ştiu dacă eram pe lista premierului Cîţu, eu ştiu că eram în echipa Orban. (...) Nu au fost presiuni directe ale premierului, eu în cele 9 luni de guvernare am vorbit de două ori cu premierul, deci nu au fost presiuni, a fost o decizie a mea. Ştiu că au fost în ultima perioadă foarte multe ştiri privind remanierea mea, în ultimele luni practic, de când am decis în competiţia internă să merg alături de cel despre care eu am crezut că merită să conducă PNL. (...) Dacă faci parte dintr-o echipă şi căpitanul de echipă consideră că domeniul de care te ocupi nu este important...", a explicat şeful MADR.

Întrebat de ce a transmis anunţul său privind demisia pe o reţea de socializare şi la o oră târzie, ministrul Agriculturii a răspuns: "Pentru că atunci am luat decizia, analizând pe parcursul zilei de ieri tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă".

"Fiecare om îşi face la un moment dat un bilanţ şi decide ce vrea să facă, dar cred că este foarte puţin important ce se întâmplă sau de ce Adrian Oros a renunţat la Ministerul Agriculturii. Important este ca aici lucrurile să meargă. O să vină alţi miniştri şi eu sper mai susţinuţi din partea premierului, iar lucrurile să meargă înainte", a arătat oficialul MADR, precizând că nu ştie cine îi va lua locul.

Întrebat dacă i s-a reproşat ceva, Oros a negat acest lucru, adăugând că nici el nu poate reproşa decât lipsa de interes a premierului faţă de domeniul pe care îl conduce.

"Nici eu nu pot să reproşez decât că nu a considerat important acest domeniu şi atunci cu siguranţă că, dacă vine cineva care va avea un dialog mai bun cu domnia sa, probabil că vor fi mai mulţi bani pentru agricultură sau mai multă atenţie sau mai multă preocupare din partea domniei sale. Eu cred că orice ministru care vine la un minister, indiferent de culoarea politică, vine să facă lucruri bune. Nu poţi să faci ceea ce ţi-ai propus, corect este să demisionezi. Să încerce altcineva să facă lucrurile mai bine", a transmis şeful de la Agricultură.

„Nu vreau să îl atac pe premier”

În opinia sa, oamenii vor judeca dacă este o demisie de onoare, dar "acestea sunt vorbe mari, m-am ferit întotdeauna să spun lucruri doar ca să sune bine".

Adrian Oros a mai spus că după această demisie va continua munca în PNL, el fiind senator liberal de Cluj. "Bineînţeles că voi continua. Sunt senator liberal de Cluj şi cu siguranţă acest partid, care este cel mai vechi partid european, va avea avea şi un viitor. Vom vedea ce se va întâmpla cu cei care conduc destinele acestui partid", a punctat acesta.

Întrebat dacă România mai poate continua cu premierul Cîţu, Oros a afirmat că nu vrea să facă judecăţi asupra domniei sale, repetând că decizia sa privind demisia fost luată din cauza lipsei de preocupare şi a unui dialog real.

"Nu vreau să îl atac pe premier. Vom vedea ce se întâmplă zilele acestea, cum îşi creionează majoritatea, care dintre punctele din programul de guvernare vor fi continuate, inclusiv cele din PNRR. Nu vreau să fac judecăţi asupra domniei sale. Eu repet, decizia aceasta am luat-o doar pentru faptul că am simţit că nu există preocupare şi nu avem un dialog real şi era păcat să continui într-o poziţie în care nu poţi să faci ceea ce crezi că se poate face şi ceea ce aşteaptă oamenii de la tine", a concluzionat ministrul Agriculturii .

Adrian Oros a anunţat marţi dimineaţa, pe Facebook, că îşi va depune demisia din funcţia de ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precizând că "pentru premierul Florin Cîţu, agricultura şi industria alimentară nu au fost niciodată priorităţi".

"Azi îmi voi depune demisia din funcţia de Ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Pentru Premierul Florin Cîţu, agricultura şi industria alimentară nu au fost niciodată priorităţi, ca atare: 1. Bugetul MADR pentru anul 2021 reprezintă 60% din execuţia bugetară a anului 2020, cu efecte asupra programelor aflate în derulare. La rectificarea bugetară, MADR a primit o sumă infimă, absolut insuficientă. 2. În PNRR nu a fost cuprins niciun proiect major pentru agricultură. Asta deşi în primul draft trimis la Comisie, în noiembrie 2020, PNRR conţinea un proiect complex pentru gestionarea apei în agricultură (irigaţii, desecare/drenaj şi sistem antigrindină), în valoare de 6,5 miliarde euro, proiect asumat în Programul de guvernare, alături de Reţeaua de depozitare, procesare şi distribuţie a produselor româneşti, alt proiect care nu a mai avut loc în PNRR", a scris marţi, pe Facebook, Adrian Oros.

Editor : B.P.