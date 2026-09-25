Adrian Țuțuianu anunță că CSM e de acord ca AEP să înregistreze partidele politice: „Este falsă teza că noi am inventat acum un sistem”

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a anunțat că reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au fost de acord cu punctul de vedere al AEP ca înregistrarea partidelor să fie făcută la Autoritatea Electorală Permanentă. Țuțuianu a mai declarat că își dorește ca problema dizolvării partidului politic să rămână la Curtea Constituțională, respectiv la Curtea de Apel București, dar să fie creată posibilitatea Autorității Electorale Permanente să sesizeze instanța de judecată cu privire la o situație de dizolvare.

„Consiliul Superior al Magistraturii este de acord cu punctul de vedere al Autorității Electorale Permanente ca înregistrarea partidelor, care este o operațiune mai degrabă administrativ-jurisdicțională, să fie făcută la Autoritatea Electorală Permanentă. În acest sens, CSM-ul ne-a informat că în anul 2025 a transmis Ministerului Justiției mai multe propuneri de modificare a legislației, printre care și a legii privind partidele politice cu privire la problema înregistrării. Și spun și astăzi ceea ce am repetat în această perioadă, este falsă teza că noi am inventat acum un sistem care să permită Autorității Electorale Permanente să decidă fără o bază criterială cu privire la înregistrarea unui partid politic”, a declarat Adrian Țuțuianu, vineri, într-o conferință de presă, scrie News.ro.

El a explicat că cererea de înregistrare a unui partid politic va fi analizată în cadrul unui proces public.

„Constituim niște completuri în cadrul Autorității Electorale Permanente. Cererea se soluționează în ședința care este publică. Orice persoană interesată poate să facă o cerere de intervenție în cauză, să se opună sau să susțină înregistrarea unui partid politic. Termenul pe care îl avem de soluționare a cererii este de 30 de zile. Cinci zile este termenul pentru formularea căii de atac la instanță, Curtea de Apel București, care se pronunță definitiv cu privire la înregistrare sau neînregistrare. Obligația Autorității Electorale Permanente este ca în acele cinci zile să transmită dosarul cauzei integral la Curtea de Apel și Curtea de Apel să soluționeze cererea în 15 zile”, a mai afirmat președintele AEP.

El a adăugat că în 50 de zile s-ar putea decide cu privire la înregistrarea unui partid politic sau la modificarea actelor unui partid politic.

Adrian Țuțuianu a menționat că dorește ca problema dizolvării partidului politic să rămână la CCR.

„Facem un pas înapoi tot pentru că respectăm opiniile exprimate în spațiul public, în sensul că ne dorim ca problema dizolvării partidului politic să rămână la Curtea Constituțională, respectiv la instanța de judecată, Curtea de Apel București, dar să creăm posibilitatea Autorității Electorale Permanente să vină și să sesizeze instanța de judecată competentă cu privire la o situație de dizolvare”, a mai declarat Adrian Țuțuianu.

El a subliniat că trebuie lămurită și problema partidelor clonă.

„Este nevoie să lămurim și problema partidelor pe care presa le-a numit partide clonă, pentru că suprapunerea asta de denumire a generat confuzie și, de aici, denaturarea rezultatelor electorale. Și am introdus condiția, care e similară cu cea existentă la asociații și fundații, respectiv la societăți, ca denumirea unui partid politic și semnul lui electoral să îndeplinească două condiții. Distinctivitate, să se difere substanțial de denumirea unui partid politic, în așa fel încât să nu creeze confuzie și, în al doilea rând, disponibilitatea denumirii care ar trebui rezervată într-un fel, în cazul nostru la Autoritatea Electorală Permanentă”, a mai afirmat Adrian Țuțuianu.

Editor : C.S.