Live TV

Adrian Ţuţuianu: CSM este de acord ca înregistrarea partidelor să fie făcută la AEP; dizolvarea să rămână la CCR

Data actualizării: Data publicării:
tutuianu inquam
Adrian Țuțuianu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a declarat vineri, la Ploieşti, că din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) există un acord pentru ca înregistrarea partidelor să fie făcută la AEP.

„Am elaborat un proiect de lege privind partidele politice, care iarăşi al generat foarte multe discuţii, de la natura juridică a partidului politic, numărul de membri necesari pentru înfiinţare, problema înregistrării partidelor politice la Autoritatea Electorală Permanentă şi problema dizolvării. Acestea au fost cele mai discutate. (...) Am primit un punct de vedere şi de la CSM şi am primit şi foarte multe opinii de la publicul larg în cel mai corect sens al termenului. Consiliul Superior a Magistraturii este de acord cu punctul de vedere al Autorităţii Electorale Permanente ca înregistrarea partidelor, care este o operaţiune mai degrabă administrativ-jurisdicţională, să fie făcută la Autoritatea Electorală Permanentă. În acest sens, CSM-ul ne-a informat că în anul 2025 a transmis Ministerului Justiţiei mai multe propuneri de modificare a legislaţiei, printre care şi a legii privind partidele politice cu privire la problema înregistrării. (...) este falsă teza că noi am inventat acum un sistem care să permită Autorităţii Electorale Permanente să decidă fără o bază criterială cu privire la înregistrarea unui partid politic”, a afirmat Adrian Ţuţuianu, într-o conferinţă de presă.

El a oferit mai multe argumente, punctând, printre altele, că AEP este formată din angajaţi cu statut de funcţionar parlamentar, care nu au apartenenţă politică.

„În al doilea rând, procedura pe care am propus-o n-am inventat-o noi. O aplică state cu democraţii consolidate: Suedia, Ţările de Jos, Malta, Irlanda înregistrează partidele politice pe o procedură similară. În Portugalia, partidele politice se înregistrează la Curtea Constituţională. În alte state, partidele politice se înregistrează la Ministerul Justiţiei sau Ministerul de Interne. Dacă veţi urmări legislaţia statelor membre ale Uniunii Europene, veţi observa că toate statele foste comuniste, cu consultanţa, cu opiniile exprimate de OSCE şi Comisia de la Veneţia, au înfiinţat autorităţi electorale permanente, pentru că temerea acestor instituţii a fost aceea că, în fostele state comuniste, democraţia nu e suficient de consolidată ca să încredinţezi înregistrarea unui partid politic unui minister, de exemplu, unei autorităţi administrative”, a afirmat Ţuţuianu.

Potrivit acestuia, problema dizolvării partidului politic ar urma să rămână la Curtea Constituţională a României (CCR).

„Facem un pas înapoi, tot pentru că respectăm opiniile exprimate în spaţiul public, în sensul că ne dorim ca problema dizolvării partidului politic să rămână la Curtea Constituţională, respectiv la instanţa de judecată, Curtea de Apel Bucureşti, dar să creăm posibilitatea Autorităţii Electorale Permanente să vină şi să sesizeze instanţa de judecată competentă cu privire la o situaţie de dizolvare”, a spus şeful AEP.

De asemenea, el a arătat că trebuie lămurită problema partidelor clonă.

„Este nevoie să lămurim şi problema partidelor pe care presa le-a numit partide clonă, pentru că suprapunerea asta de denumire a generat confuzie şi, de aici, denaturarea rezultatelor electorale, şi-am introdus condiţia, care e similară cu cea existentă la asociaţii şi fundaţii, respectiv la societăţi, ca denumirea unui partid politic şi semnul lui electoral să îndeplinească două condiţii: distinctivitate, să se difere substanţial de denumirea unui partid politic în aşa fel cât să nu creeze confuzie şi, în al doilea rând, disponibilitatea denumirii care ar trebui rezervată într-un fel, în cazul nostru la Autoritatea Electorală Permanentă, similar cu asociaţiile şi fundaţiile care cer Ministerului Justiţiei să ateste că denumirea unei asociaţii sau fundaţii este disponibilă sau nu la Registrul Comerţului, când societăţile merg şi cer să ateste Registrul Comerţului că denumirea este disponibilă”, a argumentat Adrian Ţuţuianu.

Conform preşedintelui AEP, pe proiectul acestei legi se va mai lucra în următoarele 10-15 zile, iar forma finală va fi făcută publică.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Siegfried Mureșan.
1
Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea decretului prin care...
sorin grindeanu
2
Replica lui Siegfried Mureşan după ce Sorin Grindeanu i-a cerut să demisioneze din...
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
3
Comisia de la Veneția, întrebată despre legalitatea amendamentului care l-a lăsat pe...
NmFmMTY4ZDdmNDAxNWM5ZGUyZmYwNTM0YjhkYmIwZA==.thumb
4
Rareş Bogdan: Recomand parlamentarilor din Platforma-Liberal Conservatoare să voteze...
cosmin andreica
5
Liderul Sindicatului Polițiștilor Europol, despre „Poliția unică”: „Comasările nu se...
Ilie Năstase: ”Sper să moară înaintea mea, să poată să mă îngroape acolo”
Digi Sport
Ilie Năstase: ”Sper să moară înaintea mea, să poată să mă îngroape acolo”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
AEP Autoritatea electorala permanenta
Proiectul de lege privind organizarea alegerilor anticipate va fi pus în transparență săptămâna viitoare. Explicațiile AEP
Adrian Țuțuianu.
Adrian Țuțuianu anunță că CSM e de acord ca AEP să înregistreze partidele politice: „Este falsă teza că noi am inventat acum un sistem”
o mana care pune plicul la alegeri si steagul romaniei
AEP vrea reguli comune pentru toate tipurile de alegeri. Țuțuianu: „Ne dorim un Cod electoral care să aibă o parte generală”
alegeri parlamentare 2024
Scenariul alegerilor anticipate: Șeful AEP explică ce trebuie schimbat în legile electorale și cât ar costa scrutinul
Emmanuel Macron
Macron îi invită vineri pe liderii partidelor pentru a discuta despre conflictele internaționale și consecințele lor naționale
Recomandările redacţiei
Siegfried Muresan, bolojan, fritz, tanczos barna la masa in birou
Schița Guvernului Mureșan: Lista miniștrilor propuși oficial de PNL...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu: „Tot ce vine dinspre USR nu poate fi luat în...
Rachetă lansată de sistemul Patriot.
Zelenski: Donald Trump a luat „decizia finală” în privința acordării...
copil disparut
Copilul de 4 ani dispărut din Bacău a fost găsit mort. Trupul...
Ultimele știri
Octombrie cu vreme de vară în România. ANM: temperaturile urcă până la 25 de grade, dar diminețile rămân reci
CNAIR: Testarea TollRo s-a încheiat. Sistemul va funcționa de la 1 octombrie. Cum vor achita șoferii și transportatorii taxele de drum
„Nu îl controlăm pe Siegfried Mureșan”. Ambasadoarea Germaniei în București răspunde acuzațiilor privind premierul desemnat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii dau lovitura până la sfârșitul lui septembrie 2026. Norocul se întoarce de partea lor
Cancan
Monica Oancea a dispărut joi, 24 septembrie. Unde a fost găsită femeia după 24 de ore
Fanatik.ro
Hagi și naționala României, lovitură dură: simularea care aruncă tricolorii în urna a treia la Euro 2028
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
„Campionatul din SUA e peste cel din România!”. De ce Louis Munteanu va fi titular în Suedia
Adevărul
Domul de căldură ar putea ajunge în România în octombrie. Cât de mult vor crește temperaturile și unde ar...
Playtech
De ce există atât de multe localități numite Slobozia în România. Ce însemna cuvântul în urmă cu sute de ani
Digi FM
Nicușor Dan nu știa că sărutul cu Mirabela Grădinaru va ajunge pe TikTok: "Nu am dat aprobare pe așa ceva"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Soția lui Michael Schumacher a lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Nici măcar un cuvânt”
Pro FM
Cânta Viva La Vida pe stradă când un bărbat i s-a alăturat. N-a realizat că era chiar Chris Martin: "Până...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
George Clooney, devastat după moartea lui Presley Gerber. Actorul îl considera ca un al doilea fiu
Adevarul
„O să am o discuție cu consilierii”. Nicușor Dan susține că nu și-a dat permisiunea ca sărutul cu Mirabela să...
Newsweek
Cine sunt pensionarii care rămân fără pensie dacă nu depun un document? Mai au la dispoziție doar 5 zile
Digi FM
S-a prăbușit în lacrimi pe scenă. Cine este Nene Royal, adolescenta din Thailanda care a câștigat „America’s...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creier în secunda în care "adormim" sub anestezie generală. Misterul pe care oamenii de...
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Nicolas Cage, de nerecunoscut în rolul legendei NFL John Madden. Cum arată actorul în noul film biografic
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...