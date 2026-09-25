Adrian Ţuţuianu: CSM este de acord ca înregistrarea partidelor să fie făcută la AEP; dizolvarea să rămână la CCR

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a declarat vineri, la Ploieşti, că din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) există un acord pentru ca înregistrarea partidelor să fie făcută la AEP.

„Am elaborat un proiect de lege privind partidele politice, care iarăşi al generat foarte multe discuţii, de la natura juridică a partidului politic, numărul de membri necesari pentru înfiinţare, problema înregistrării partidelor politice la Autoritatea Electorală Permanentă şi problema dizolvării. Acestea au fost cele mai discutate. (...) Am primit un punct de vedere şi de la CSM şi am primit şi foarte multe opinii de la publicul larg în cel mai corect sens al termenului. Consiliul Superior a Magistraturii este de acord cu punctul de vedere al Autorităţii Electorale Permanente ca înregistrarea partidelor, care este o operaţiune mai degrabă administrativ-jurisdicţională, să fie făcută la Autoritatea Electorală Permanentă. În acest sens, CSM-ul ne-a informat că în anul 2025 a transmis Ministerului Justiţiei mai multe propuneri de modificare a legislaţiei, printre care şi a legii privind partidele politice cu privire la problema înregistrării. (...) este falsă teza că noi am inventat acum un sistem care să permită Autorităţii Electorale Permanente să decidă fără o bază criterială cu privire la înregistrarea unui partid politic”, a afirmat Adrian Ţuţuianu, într-o conferinţă de presă.

El a oferit mai multe argumente, punctând, printre altele, că AEP este formată din angajaţi cu statut de funcţionar parlamentar, care nu au apartenenţă politică.

„În al doilea rând, procedura pe care am propus-o n-am inventat-o noi. O aplică state cu democraţii consolidate: Suedia, Ţările de Jos, Malta, Irlanda înregistrează partidele politice pe o procedură similară. În Portugalia, partidele politice se înregistrează la Curtea Constituţională. În alte state, partidele politice se înregistrează la Ministerul Justiţiei sau Ministerul de Interne. Dacă veţi urmări legislaţia statelor membre ale Uniunii Europene, veţi observa că toate statele foste comuniste, cu consultanţa, cu opiniile exprimate de OSCE şi Comisia de la Veneţia, au înfiinţat autorităţi electorale permanente, pentru că temerea acestor instituţii a fost aceea că, în fostele state comuniste, democraţia nu e suficient de consolidată ca să încredinţezi înregistrarea unui partid politic unui minister, de exemplu, unei autorităţi administrative”, a afirmat Ţuţuianu.

Potrivit acestuia, problema dizolvării partidului politic ar urma să rămână la Curtea Constituţională a României (CCR).

„Facem un pas înapoi, tot pentru că respectăm opiniile exprimate în spaţiul public, în sensul că ne dorim ca problema dizolvării partidului politic să rămână la Curtea Constituţională, respectiv la instanţa de judecată, Curtea de Apel Bucureşti, dar să creăm posibilitatea Autorităţii Electorale Permanente să vină şi să sesizeze instanţa de judecată competentă cu privire la o situaţie de dizolvare”, a spus şeful AEP.

De asemenea, el a arătat că trebuie lămurită problema partidelor clonă.

„Este nevoie să lămurim şi problema partidelor pe care presa le-a numit partide clonă, pentru că suprapunerea asta de denumire a generat confuzie şi, de aici, denaturarea rezultatelor electorale, şi-am introdus condiţia, care e similară cu cea existentă la asociaţii şi fundaţii, respectiv la societăţi, ca denumirea unui partid politic şi semnul lui electoral să îndeplinească două condiţii: distinctivitate, să se difere substanţial de denumirea unui partid politic în aşa fel cât să nu creeze confuzie şi, în al doilea rând, disponibilitatea denumirii care ar trebui rezervată într-un fel, în cazul nostru la Autoritatea Electorală Permanentă, similar cu asociaţiile şi fundaţiile care cer Ministerului Justiţiei să ateste că denumirea unei asociaţii sau fundaţii este disponibilă sau nu la Registrul Comerţului, când societăţile merg şi cer să ateste Registrul Comerţului că denumirea este disponibilă”, a argumentat Adrian Ţuţuianu.

Conform preşedintelui AEP, pe proiectul acestei legi se va mai lucra în următoarele 10-15 zile, iar forma finală va fi făcută publică.

Editor : Sebastian Eduard