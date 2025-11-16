Live TV

Adrian Ţuţuianu, propus de PSD, şi-a depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente

Data publicării:
adrian tutuianu face declaratii
Adrian Țuțuianu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Secretarul de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului Adrian Ţuţuianu a anunţat că şi-a depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP). Noua șefie a acestei intituții va fi votată marți în Parlament, într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului. Potrivit negocierilor din Coaliție și împărțirii funcțiilor, șefia Autorităţii Electorale Permanente revine PSD, care l-a propus pe Țuțuianu pentru conducerea AEP.

El a demisionat joi din PSD, deoarece preşedintele AEP nu poate fi membru de partid.

„La propunerea Partidului Social Democrat şi după un timp de reflecţie personală, mi-am depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP). Potrivit legii, preşedintele AEP nu poate fi membru al unui partid politic, motiv pentru care mi-am depus, joi, demisia din PSD”, a scris Ţuţuianu, duminică, pe Facebook.

Țuțuianu şi-a exprimat recunoştinţa faţă toţi cei care l-au susţinut în activitatea politică timp de peste 25 de ani şi în mod special colegilor de la PSD Dâmboviţa şi alegătorilor din acest judeţ.

„Mi-aţi fost alături şi, în dreptul încrederii voastre, am fost promovat şi ales: consilier judeţean (2004 - 2008), preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa (2012 - 2016), senator (2008 - 2012; 2016 - 2020), ministru al Apărării Naţionale (2017). M-am străduit să mă ridic la înălţimea aşteptărilor şi cred că, în bună parte, mi-am onorat demnităţile publice cu profesionalism şi bună credinţă”, a transmis Adrian Ţuţuianu.

De asemenea, le-a mulţumit şi colegilor din PSD Sector 3 pentru sprijinul politic din ultimii trei ani, perioadă în care a fost secretar general adjunct al Guvernului şi secretar de stat în cadrul SGG, precum şi grupurilor parlamentare PSD pentru susţinerea candidaturii la funcţia de preşedinte AEP.

În 28 februarie, Parlamentul l-a revocat din fiuncţie pe preşedintele AEP Toni Greblă, funcţia fiind preluată cu titlu interimar de vicepreşedintele Autorităţii, Zsombor Vajda.

Printre motivele de revocare s-au aflat episodul stabilirii indemnizaţiei, cu nerespectarea legii, faptul că a mutat sediul Biroului Electoral Central, noul contract afectând bugetul AEP, dar şi faptul că Toni Greblă, prin declaraţiile publice şi acţiunile sale, a dat dovadă de o conduită incompatibilă cu funcţia deţinută, aducând atingere imaginii şi prestigiului AEP.

Editor : Liviu Cojan

