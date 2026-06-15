Adrian Veştea a anunțat în ședința PNL când ar urma să fie dat votul pentru guvernul său

Premierul desemnat Adrian Veştea le-a spus liberalilor în şedinţa de la Parlament că votul pentru guvernul său ar urma să fie dat miercuri, potrivit unor surse din PNL. Acesta a mai spus că Alexandru Nazare, actualul ministru interimar de Finanţe, ar urma să facă parte şi din guvernul său, pe același portofoliu.

El a recunoscut însă că nu a vorbit cu Nazare despre acest lucru.

Ilie Bolojan l-a acuzat pe Adrian Veștea de atitudine „cel puțin necolegială” și a atras atenția tuturor liberalilor că dacă astăzi Adrian Veștea acceptă și se formează un guvern alături de PSD, practic se încalcă toate deciziile votate până acum de conducerea PNL.

De asemenea, Veștea și-a cerut scuze față de Ilie Bolojan că nu l-a anunțat înainte despre desemnarea sa pentru funcția de premier. A spus că acesta este regretul lui și a făcut apel la calm și la abordări așezate din partea colegilor. A mai menționat că vrea susținere, pentru că nu își asumă un guvern minoritar.

Potrivit informațiilor Digi24, sunt însă mai multe scenarii în privința votului de învestitură.

PNL ar vrea să împingă organizarea votului de învestire până vineri. În cazul asta, joi partidul ar urma să convoace un Congres.

În schimb, PSD și aripa Thuma din PNL vor ca votul să fie dat miercuri. Ei spun că în această seară sau mâine, Veștea poate să depună lista de miniștri și programul de guvernare, urmând apoi audierile și votul din Parlament.

Editor : M.B.