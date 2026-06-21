Adrian Veștea a anunțat un nou nume din guvernul său, cu doar câteva minute înainte de Congresul PNL: „Un profesionist foarte apreciat”

Premierul desemnat, Adrian Veştea, a anunțat, pe Facebook, cu câteva minute înainte de debutul Congresului Extraordinar al PNL, că a discutat cu ministrul propus pentru Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Florin Zaharia, despre priorităţile privind absorbţia banilor europeni. El spune că un guvern învestit rapid este una dintre condiţiile pentru ca banii europeni să continue să vină în România.

„Dacă vrem să absorbim cât mai mulţi din restul de încasat de la UE, trebuie să îndeplinim două condiţii cât mai repede: un Executiv funcţional cu puteri depline şi Parlamentul care să adopte proiectele la care s-a lucrat în toată această perioadă, dar care nu au putut fi promovate la nivel guvernamental. Toate aceste demersuri trebuie realizate în strânsă coordonare cu Comisia Europeană prin Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi a tuturor celorlalte entităţi implicate în implementare, astfel încât formele finale să fie validate şi să permită atragerea fondurilor disponibile prin PNRR. Incertitudinea politică actuală reprezintă un risc major pentru România. Proiectele aflate în derulare sunt construite pe finanţare din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, iar România a prognozat venituri din fonduri europene în oglindă cu cheltuielile efectuate pentru aceste investiţii”, a scris Adrian Veştea pe Facebook duminică, cu doar câteva înainte de momentul deschiderii Congresului Extraordinar al PNL, la care premierul desemnat a decis să nu mai participe.

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Veştea a afirmat că, dacă România nu reuşeşte să atragă la timp sumele disponibile, lipsa acestor venituri europene se transformă într-o „presiune suplimentară asupra bugetului de stat şi complică gestionarea deficitului bugetar”.

„Am discutat toate aceste aspecte cu viitorul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Florin Zaharia. Vorbim de un profesionist foarte apreciat, cu experienţă solidă în relaţia cu instituţiile europene şi în gestionarea fondurilor europene. Florin Zaharia a fost unul dintre principalii oameni de legătură ai României cu Comisia Europeană în ceea ce priveşte aspecte cheie ale PNRR şi a coordonat, din poziţii tehnice şi administrative, dosare esenţiale pentru atragerea banilor europeni. În ultimul an, în calitate de secretar de stat în Ministerul Finanţelor, a gestionat domenii cheie precum fondurile europene, bugetele publice de investiţii şi relaţia cu autorităţile publice locale. Anterior, a condus Direcţia Generală Programare şi Coordonare Sistem din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi a lucrat ca expert în atragerea baniilor europeni în domeniul infrastructurii de transport”, mai scrie premierul desemnat.

El a subliniat că a insistat în discuţiile cu partidele politice asupra nevoii ca guvenrul să aibă ”un tehnician foarte bun la MIPE tocmai pentru că timpul presează şi există deja dialogul necesar pentru a minimiza eventualele pierderi prin neîndeplinirea unor jaloane şi ţinte”.

„O altă temă de interes inclusiv în perspectiva creionării programului de guvernare o reprezintă intenţia mea ca România să fie o voce mult mai activă în negocierile privind cadrul financiar multianual 2028 – 2034 al UE. Aşa cum se ştie, la iniţiativa Preşedintelui Nicuşor Dan, ţara noastră face parte din grupul de 16 state intitulat Prieteni ai Coeziunii care solicită sume cât mai mari în cadrul Pilonului 1 de coeziune şi politică agricolă în viitorul Buget al UE”, a mai notat Adrian Veştea.

Editor : Ș.R.