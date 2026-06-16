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Adrian Veștea a ignorat ultimatumul PNL: „Mergem înainte!” | PSD așteaptă o decizie a UDMR pentru a discuta apoi cu premierul desemnat

Data actualizării: Data publicării:
2026-06-15-1569
Adrian Veștea Foto: Inquam Photos / George Calin

Premierul desemnat Adrian Veștea a ignorat ultimatumul dat de PNL luni seară, prin care liberalii i-au cerut să-și depună mandatul până azi la ora 10:00, riscând astfel excluderea din partid. El a reiterat, într-o postare pe Facebook, puțin după ora 10:00, că merge înainte în misiunea de a forma un guvern și s-a arătat convins că acesta va trece de votul Parlamentului. PSD urma să aibă azi o întâlnire cu Veștea, dar social democrații ar aștepta mai întâi o decizie din partea UDMR privind susținerea guvernului condus de Veștea.

ACTUALIZARE 10:28 Conducerea UDMR se reunește de la ora 10:30 într-o ședință în care vor decide dacă susțin sau nu guvernul Veștea în Parlament. 

ACTUALIZARE 10:25 Adrian Veștea reiterează decizia sa de a nu-și depune mandatul. Premierul desemnat a scris marți pe Facebook că poziția sa nu se schimbă: „Nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea”. El se arată covins că guvernul său va trece de Parlament.

„Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic. Sunt convins că acest Guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate. Nu este momentul pentru ezitări sau calcule personale, ci pentru responsabilitate și curaj politic. Mergem înainte!”, a scris Veștea pe pagina sa de Facebook.

ACTUALIZARE 10:15 Adrian Veștea se întâlnește de la ora 11.00 cu reprezentanți ai grupului PACE din Parlament, pentru a negocia o susținere a guvernului, potrivit surselor Digi24.

Știrea inițială.

PSD ar urma să se întâlnească marţi după-amiază cu premierul desemnat Adrian Veştea, în condiţiile în care, ora vehiculată iniţial pentru întâlnire era ora 10.00, fără a exista un anunţ oficial. La această oră expiră însă ultimatumul dat de PNL lui Adrian Veştea, pentru a-şi depune mandatul de premier desemnat, gest pe care acesta a anunţat în mod clar că nu îl va face. Întâlnirea PSD - Veştea ar avea loc după ce şi UDMR îşi anunţă decizia în privinţa susţinerii Guvernului Veştea în Parlament şi după un eventual anunţ al PNL ca urmare a refuzului premierului desemnat de a-şi depune mandatul, scrie News.ro.

Ora vehiculată iniţial pentru întâlnirea Veştea PSD a fost 10.00, însă un anunţ oficial nu a existat.

Surse social-democrate precizează că această întrevedere va avea loc marţi după-amiază.

Consiliul Politic Naţional al PSD a votat, luni, să acorde mandat preşedintelui formaţiunii, Sorin Grindeanu, pentru negocieri cu Veştea.

BPN al PNL a decis luni seară să nu susţină Guvernul Veştea, decizia fiind luată cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă şi două abţineri. preşedintele partidului, Ilie Bolojan, i-a dat lui Veştea termen până marţi dimineaţă, la ora 10.00, să-şi depună mandatul de premier desemnat, având în vedere că nu are susţinerea formaţiunii.

Potrivit  surselor Digi24, azi, după ora 10, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, urmează să constate că Adrian Veștea nu a respectat ultimatumul primit luni seară. Motreanu va convoca o ședință online a Biroului Politic Național, care va fi urmată de una în același format a Consiliului Național, mâine (miercuri), iar un Congres extraordinar al PNL, în care să fie consemnată excluderea lui Adrian Veștea, ar urma să aibă loc duminică.

Premierul desemnat, Adrian Veştea, a anunţat, încă de luni seară, că nu va depune mandatul, aşa cum i-a solicitat propriul partid, la finalul şedinţei Biroului Politic Naţional.

„Am acceptat mandatul de premier desemnat pentru România, nu împotriva PNL şi nu împotriva lui Ilie Bolojan. Tocmai de aceea, nu pot fi de acord cu prezentarea acestei desemnări drept un «act ostil» sau o încercare de rupere a partidului”, argumentează el.

USR şi PNL au spus că nu susţin învestirea Cabinetului Veştea. UDMR urmează să ia marţi o decizie.

Editor : B.E.

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