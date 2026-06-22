Premierul desemnat Adrian Veștea se va întâlni cu președintele AUR, George Simion. „Îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români”, a scrie Veștea pe Facebook, după ce Simion a cerut o ca premierul desemnat să discute astăzi cu AUR dacă dorește voturile necesare învestirii.

„Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion.

Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a scris Adrian Veștea pe Facebook.

George Simion a anunțat luni că îl așteaptă pe Adrian Veștea până la ora 20:00, la sediul AUR, pentru a negocia.

„Îl aştept pe domnul Veştea până diseară, la ora 20.00, la sediul formaţiunii noastre, pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru ţară. Și pe Nicușor Dan să zică public dacă este nevoie de voturile AUR, și într-o întrevedere, dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști”, a declarat președintele AUR, George Simion.

Potrivit informațiilor disponibile până la această oră, guvernul Veștea nu poate trece de Parlament fără votul parlamentarilor AUR. Potrivit unor surse Digi24, PSD ia în calcul să amâne votul de învestire, care a fost programat pentru azi, de la 21:30.

Editor : B.E.