Adrian Veștea anunță că va depune joi dimineață programul de guvernare și lista miniștrilor

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat, miercuri seară, într-un mesaj pe rețelele sociale, că joi dimineață va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

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„Suntem în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm ţintele asumate privind deficitul şi să prezentăm un plan realist, aplicabil şi sustenabil.

Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societăţii şi posibilităţile bugetare ale statului. În această perioadă, evaluăm cu atenţie fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente şi să poată fi puse în practică”, a scris Adrian Veştea.

El a adăugat că, în prima parte a zilei de joi, va depune la Parlament programul de guvernare şi lista miniştrilor.

„Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcţional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate şi soluţii concrete pentru cetăţeni. Mai puţine orgolii şi dispute politice! Mai multă responsabilitate! Mai multă muncă pentru România!”, a susţinut Veştea.

Mesajul vine în contextul în care premierul desemnat era așteptat să depună astăzi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, însă nu a reușit să adune o majoritate parlamentară.

Potrivit surselor Digi24.ro, în căutarea voturilor, au fost purtate discuții inclusiv cu parlamentari AUR. Nici voturile PSD nu sunt asigurate, pentru că cel puțin 6 aleși social-democrați iau în calcul să nu sprijine cabinetul.

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Editor : C.L.B.