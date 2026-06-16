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Adrian Veştea spune că va propune un Guvern format din PSD-PNL și miniștri tehnocrați: „Unii erau și pe lista lui Eugen Tomac”

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Adrian Veștea.
Adrian Veștea. Foto: Inquam Photos

Premierul desemnat, Adrian Veştea, a declarat marți, la România TV, că va propune un cabinet format din PSD, PNL şi miniştri tehnocraţi, precizând că unii dintre cei aceștia s-au aflat şi pe lista lui Eugen Tomac.

„Decizia pe care am luat-o este de a forma un guvern politic, exact cum am spus, un guvern din care să facă parte Partidul Naţional Liberal, Partidul Social Democrat şi reprezentanţi din zona tehnocrată, din zona tehnică. Unii dintre ei poate s-au regăsit şi pe lista lui Eugen Tomac”, a afirmat Veştea.

Întrebat dacă exclude posibilitatea ca şi USR să facă parte din cabinetul pe care îl va propune Parlamentului, Adrian Veştea a răspuns că nu a dorit să „insiste”, având în vedere luările de poziţie ale unor lideri de partide.

„Nu am avut, după cum aţi văzut, iar eu nu cred că în timpul ăsta scurt pe care l-am avut şi în acelaşi timp văzând tot felul de abordări pe care le au anumiţi lideri ai partidelor politice, am considerat că luând o astfel de hotărâre nici nu are rost să te apuci să mai insişti foarte mult, fiindcă ţara aşteaptă să fie guvernată, iar noi avem această responsabilitate dată până în momentul în care vom trece prin votul Parlamentului de a trece acest guvern”, a afirmat Veştea, în acest context.

Pe de altă parte, premierul desemnat a spus că îi aşteaptă pe cei de la UDMR să intre în guvernul pe care îl va propune.

„Îi aştept cu mare drag, nu doar pe cei de la UDMR, îi aştept toţi oamenii, toţi parlamentarii, indiferent de”, a spus Veştea.

El a subliniat că are o colaborare bună cu UDMR şi că reprezentanţii formaţiunii care reprezintă minoritatea maghiară i-au spus că decizia de a nu susţine guvernul pe care îl propune nu are legătură cu persoana sa.

„Aveam o relaţie foarte bună şi asta mi s-a şi explicat, că nu este vorba neapărat de mine, este vorba de a pune în practică punctul de vedere al tuturor reprezentanţilor din teritoriu şi marea majoritate au considerat că în acest moment, în această situaţie, vor sprijini în situaţia în care vor lua decizia la nivelul grupurilor parlamentare, dar nu vor participa la formarea guvernului cu persoane care să ocupe funcţia de ministru.

Din ceea ce am văzut, cred că va mai exista mâine o discuţie la nivelul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, iar în situaţia în care, în momentul în care vor fi puşi în faţa unui fapt împlinit, în urma evaluării cabinetului pe care îl vor evalua, vor lua o decizie şi sper să fie o decizie pozitivă, fiindcă astăzi România are nevoie să fie guvernată”, a susţinut Veştea.

Editor : C.L.B.

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