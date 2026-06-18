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News Alert Adrian Veștea anunță că vrea să candideze la șefia PNL: „Cu seriozitate și echilibru”. Ce îi cere lui Ilie Bolojan

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
Ilie Bolojan și Adrian Veștea la reuniunea Consiliului Național al Partidului Național Liberal, la Palatul Parlamentului, 28 iunie 2025. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Primvice-președintele PNL Adrian Veștea, desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze viitorul guvern, a anunțat joi că vrea să candideze la șefia partidului și i-a cerut lui Ilie Bolojan să amâne Congreul PNL cu o săptămână.

„Dragi liberali,

După cum bine știți și voi, în această perioadă am lucrat pentru finalizarea programului de guvernare și pentru definitivarea listei de miniștri, astfel încât România să aibă un Guvern echilibrat și stabil. Suntem datori în primul rând față de țară, care este mai importantă chiar și decât interesele de partid. Până la urmă, doar înțelegând asta vom putea merge înainte pe drumul bun pentru România și pentru PNL.

Știu că foarte mulți dintre voi se întreabă ce urmează pentru Partidul Național Liberal. Este o discuție esențială pentru a înțelege rolul nostru în următorii ani.

Eu cred că este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului. De aceea, cu seriozitate și echilibru, îmi anunț oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal”, a scris Adrian Veștea joi într-un mesaj pe Facebook. 

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El i-a cerut președintelui PNL, Ilie Bolojan, să amâne cu o săptămână Congresul PNL anunțat pentru duminică, 21 iunie, „pentru a putea pregăti o moțiune pentru candidatură”.

„În raport cu intenția președintelui în exercițiu al PNL, Ilie Bolojan, de a convoca un Congres extraordinar pentru duminică, 21 iunie, vreau să vă spun că nu mă opun acestui demers dacă el este făcut cu onestitate și în cadru statutar, cu respectarea legilor țării și a prevederilor constituționale. Singurul lucru pe care i-l solicit este să amâne momentul cu o săptămână, pentru a putea pregăti o moțiune pentru candidatură.

Sunt convins că domnul președinte nu va refuza o confruntare democratică în care amândoi pornim cu oportunități egale. Până la urmă, așa cum am susținut mereu, este nevoie ca anumite hotărâri să fie luate cu echilibru și în mod chibzuit.

Domnule Bolojan,

Haideți să facem Congresul PNL pe 28 iunie. Cred că este o solicitare corectă și de bun-simț. Este un gest de minimă decență democratică. Dacă facem asta, tensiunea politică din partid va scădea și cred că, în felul acesta, putem găsi o formulă de a merge înainte, împreună, uniți. Pentru binele Partidului Național Liberal și al României.

În ceea ce-i privește pe colegii mei, care poate nu știu la ce să se aștepte, precizez că intenționez să prezint o moțiune concentrată pe responsabilitatea noastră față de România. Pe responsabilitatea de a găsi soluțiile guvernamentale necesare pentru redresarea țării. Toate acestea în cadrul unui parteneriat politic onest cu președintele României, domnul Nicușor Dan”, a mai scris Adrian Veștea.

Editor : B.P.

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