Adrian Veștea anunță o listă de miniștri „care vor avea integritate și expertiză profesională”. Ce spune despre programul de guvernare

Premierul desemnat Adrian Veştea a reafirmat luni că va prelua integral programul de guvernare pe care l-a avut Guvernul Bolojan, fără să modifice nicio virgulă. El a mai precizat că va veni cu o listă de miniştri, persoane care vor avea integritate şi expertiză profesională, pentru a nu sta „să descopere birourile prin ministere”.

Adrian Veştea a fost întrebat, luni, la Radio România Actualităţi, dacă există o majoritate parlamentară care să îl susţină sau aceasta va fi construită în urma negocierilor.

„Discuţiile avute încă din momentul în care am acceptat această candidatură pentru a putea să formez un guvern şi ulterior pentru a putea continua reformele din România, m-am consultat cu domnul preşedinte Nicuşor Dan, cu Eugen Tomac, care au avut consultări cu partidele politice şi care m-au asigurat că este o astfel de majoritate. Nu am avut astăzi discuţii punctuale în nicio zonă politică. Aştept să discut în primul şi în primul rând în cursul acestei zile, cu colegii noştri din Partidul Naţional Liberal, dar cred că suntem mai conştienţi ca oricând că România are nevoie de un guvern. România are nevoie să fie guvernată”, a declarat Adrian Veştea, potrivit News.ro.

Întrebat dacă este în continuare optimist că Guvernul său va fi votat de Parlament, Adrian Veştea a răspuns: „Eu sunt optimist atâta vreme cât cred că ar trebui să dăm cu toţii dovadă de responsabilitate. Sunt de foarte multă vreme şi de fiecare dată ne-am dat seama că s-au invitat unii pe alţii pentru a guverna. Nu am văzut o persoană care să fie agreată, iar cred că astăzi, prin ceea ce avem de făcut şi prin responsabilitatea pe care mi-a dat-o preşedintele României, este de a putea crea funcţionalitate în statul român. Dacă vrem să persiste această situaţie de imprevizibilitate în care costurile cresc, dacă vedem că cursul valutar este la un alt nivel la care n-a mai fost niciodată, dacă nu înţelegem să punem interesul naţional înaintea intereselor personale sau de partid, înseamnă că nu ducen ţara înainte”.

În ceea ce priveşte sprijinul parlamentarilor PNL pentru învestirea Guvernului, având în vedere că în partid sunt mai multe opinii faţă de desemnarea sa ca premier, premierul desemnat a declarat că „sunt mai multe opinii”.

„Cu siguranţă, decizia de ieri a preşedintelui i-a surprins pe foarte mulţi. Dar eu am de gând să duc până la sfârşit mandatul de persoană responsabilă pentru formarea guvernului. Am conştiinţă, am responsabilitate pentru ţară şi am obligaţia de a face acest lucru în cursul acestei săptămâni. Nu cred că este necesar să mai stăm în discuţii, să facem analize, să ne gândim la tot felul de lucruri”, a transmis Adrian Veştea.

El a mai precizat că va prelua programul de guvernare avut de Ilie Bolojan şi va veni cu o listă de miniştri.

„În câteva zile veţi vedea că programul de guvernare pe care l-a avut guvernul Bolojan şi care a fost agreat de toate partidele îl voi prelua integral, fără a modifica nicio virgulă, iar ulterior voi veni cu o listă de miniştri, persoane care vor avea integritate, vor avea expertiză profesională, în aşa fel încât să nu stăm să descoperim birourile prin ministere sau să înţelegem ce înseamnă fişa postului dintr-un anumit minister, ci de a doua zi să ne aşezăm pe treabă şi să scoatem România din situaţia în care este astăzi”, a mai declarat premierul desemnat.

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Editor : B.E.