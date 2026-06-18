A patra zi de negocieri pentru Guvernul Veștea aduce tensiuni tot mai mari pe scena politică. PSD încearcă să asigure majoritatea necesară pentru premierul desemnat din PNL, în timp ce Adrian Veștea se pregătește să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. S-au purtat discuții inclusiv cu parlamentarii AUR, spun surse politice citate de Digi24, deși oficialii formațiunii neagă vehement. În doar câteva ore, PSD se va reuni în ședintă, la Parlament, în timp ce la PNL se pregătește o ruptură în partid, între tabăra pro-guvernare, ai cărei reprezentanți au lipsit ieri de la ședința conducerii, și tabăra Bolojan, care a convocat un congres extraordinar pentru duminică.

PSD face ultimele calcule pentru Guvernul Veștea

Negocierile pentru învestirea Guvernului Veștea au intrat într-o etapă decisivă, iar conducerea PSD se reunește joi la Parlament pentru a verifica dacă se poate baza pe toți deputații și senatorii partidului în susținerea premierului desemnat din PNL. Potrivit surselor politice, există semnale că unii parlamentari social-democrați ar putea să nu voteze noul Executiv.

În acest context, liderul PSD, Sorin Grindeanu, și apropiații săi au purtat în ultimele trei nopți negocieri intense pentru a asigura cele 233 de voturi necesare învestirii Cabinetului. Surse Digi24 susțin că au existat discuții inclusiv cu liderul AUR, George Simion, dar și cu deputați și senatori ai formațiunii, în încercarea de a obține sprijin parlamentar. Oficial, AUR a negat astfel de negocieri.

Negocieri inclusiv cu parlamentari AUR pentru strângerea majorității

Miza este cu atât mai mare cu cât PSD depune eforturi pentru susținerea unui premier care nu provine din partid, ci din PNL. Iar nemulțumirile din interiorul formațiunii conduse de Sorin Grindeanu complică și mai mult ecuația votului din Parlament.

Miercuri, liderul PSD și mai mulți membri ai conducerii partidului au petrecut ore întregi în ședințe și negocieri, iar apoi s-au retras la o vilă de protocol, unde au continuat discuțiile alături de apropiați ai premierului desemnat Adrian Veștea. Principala problemă rămâne, potrivit surselor politice citate de Digi24, asigurarea majorității parlamentare.

În ciuda calculelor care arată că nu are 233 de voturi, Adrian Veștea a anunțat că va depune în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, dând astfel startul procedurilor de învestire.

Ultimele calcule: mesajul premierului desemnat

Într-un mesaj publicat pe Facebook, premierul desemnat a precizat că se lucrează la forma finală a programului de guvernare și a făcut apel la responsabilitate, pledând pentru „mai puține orgolii și dispute politice și mai multă responsabilitate”, într-un mesaj asemănător celui transmis recent de președintele Nicușor Dan.

Adrian Veștea susține că evenimentul va avea loc „în prima parte a zilei de joi”.

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„Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm țintele asumate privind deficitul și să prezentăm un plan realist, aplicabil și sustenabil. Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului. În această perioadă, evaluăm cu atenție fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente și să poată fi puse în practică. Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni”, a scris Veștea în mesajul online.

„Mai puține orgolii și dispute politice! Mai multă responsabilitate!,” invocă premierul desemnat.

Editor : C.A.