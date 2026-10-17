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Adrian Veștea, atac la conducerea PNL după decizia de a susține Guvernul Niculescu: „PSD nu mai reprezintă răul absolut”

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adrian vestea la birou
Adrian Veștea. Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
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Din articol
Veștea acuză inconsecvență în relația cu PSD Acuzații privind conducerea partidului Avertisment privind viitorul PNL

Adrian Veștea critică decizia conducerii PNL de a susține Guvernul condus de Luca Niculescu, deși liberalii nu vor avea reprezentanți în Executiv. Fostul premier desemnat acuză „gruparea Bolojan” de inconsecvență în raport cu PSD și avertizează că strategia actuală riscă să împingă partidul spre „un declin politic major”. Veștea susține că interesul PNL ar trebui să fie participarea la guvernare și cere conducerii să țină cont de opiniile aleșilor locali.

„Dintr-odată, PSD nu mai reprezintă răul absolut. Ceea ce în urmă cu patru luni era catalogat drept «trădare» - susținerea unui guvern condus de un liberal, cu miniștri liberali - a devenit brusc un act de «responsabilitate», în condițiile în care PNL este împins în afara guvernării. Interesul PNL ar trebui să fie acela de a participa la guvernare, nu de a rămâne în afara ei”, afirmă Adrian Veștea.

Într-o postare amplă pe pagina sa de Facebook, liberalul critică hotărârea conducerii centrale și susține că aceasta îi dezavantajează pe aleșii locali ai partidului.

„Așadar, aici s-a ajuns… Președintele Partidului Național Liberal și apropiații săi anunță că au decis ca parlamentarii noștri să voteze Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu. Un guvern practic monocolor PSD, cu câteva excepții «tehnocrate». Un guvern din care PNL lipsește cu desăvârșire”, scrie Veștea.

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El afirmă că decizia vine în detrimentul primarilor și al celorlalți aleși locali, care ar avea nevoie de sprijin politic și guvernamental pentru a-și continua proiectele.

„Această decizie vine, desigur, spre «bucuria» aleșilor noștri locali, lăsați încă o dată fără sprijinul politic și guvernamental necesar pentru a-și duce la bun sfârșit proiectele. Și asta din cauza unei conduceri centrale care pare să își amintească de ei doar atunci când are nevoie de susținere în ședințele de partid sau de voturi în alegeri”, susține liberalul.

Veștea amintește că anul 2026 a fost „extrem de dificil” pentru administrațiile publice locale, din cauza aprobării întârziate a bugetului, a incertitudinii privind investițiile și a blocajelor administrative.

„În administrația locală, consecințele deciziilor politice nu se măsoară în declarații și conferințe de presă, ci în investiții amânate, proiecte blocate și oportunități pierdute pentru cetățeni”, afirmă acesta.

Veștea acuză inconsecvență în relația cu PSD

Liberalul reproșează conducerii PNL că și-a schimbat atitudinea față de PSD. El amintește că, în urmă cu aproximativ patru luni, Ilie Bolojan și apropiații săi s-ar fi opus susținerii unui guvern condus de un liberal, amenințând inclusiv cu excluderea din partid a celor care susțineau menținerea PNL la guvernare.

„În toate aceste luni de provizorat politic, gruparea Bolojan a avut o retorică extrem de agresivă la adresa PSD, prezentat drept principalul adversar politic, pe care PNL urma să îl combată fără compromisuri. Acum, aceeași grupare anunță, cu o seninătate greu de explicat, că Guvernul PSD trebuie votat!”, afirmă Veștea.

În opinia sa, contradicția dintre discursul anterior și decizia actuală a conducerii partidului este evidentă, iar consecințele politice sunt serioase.

„Atunci când nu deții o majoritate de peste 50%, negocierile și compromisurile politice sunt inevitabile. Tocmai de aceea, am susținut inclusiv în ședința partidului că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. Dar interesul PNL ar trebui să fie acela de a participa la guvernare, nu de a rămâne în afara ei. Responsabilitatea politică nu poate fi invocată selectiv, în funcție de cine propune guvernul sau de cine ocupă funcția de prim-ministru”, consideră fostul premier desemnat.

Acuzații privind conducerea partidului

Adrian Veștea critică și modul în care sunt luate deciziile în interiorul PNL. El susține că orgoliile personale, așteptările nerealiste și sancționarea celor care exprimă opinii diferite indică probleme de conducere.

„Deciziile influențate de orgolii personale, așteptările nerealiste întreținute de un cerc restrâns de apropiați și sancționarea celor care exprimă opinii diferite nu reprezintă dovezi de autoritate, ci indicii ale unui management politic deficitar”, afirmă liberalul.

Acesta susține că liderii partidului ar trebui să pună interesele României și ale PNL înaintea disputelor interne.

„Un lider autentic trebuie să așeze interesele țării și ale partidului deasupra orgoliilor personale. Să construiască punți de dialog, nu să transforme opiniile diferite în motive de sancționare. Este regretabil că s-au pierdut atâtea luni într-un moment în care România nu își permite să piardă nici măcar o săptămână”, spune Veștea.

El adaugă că efectele incertitudinii politice și ale dificultăților economice sunt resimțite de cetățeni, administrațiile locale și mediul de afaceri.

Avertisment privind viitorul PNL

Fostul premier desemnat se declară îngrijorat și de evoluția PNL în sondajele de opinie, precum și de slăbirea poziției politice a formațiunii. În opinia sa, partidul trebuie să își regăsească identitatea și să își pregătească liderii pentru alegerile din 2028.

„Nu putem continua să ignorăm aceste semnale și nici să credem că problemele se rezolvă prin reducerea la tăcere a celor care îndrăznesc să aibă opinii diferite. PNL trebuie să își regăsească valorile, identitatea și să identifice liderii capabili să ducă partidul la nivelul la care trebuie să se afle în alegerile din 2028”, afirmă Veștea.

Liberalul susține că primarii, președinții de consilii județene și ceilalți aleși locali care au obținut rezultate ar trebui ascultați și implicați în deciziile partidului.

„Din păcate, direcția în care gruparea Bolojan conduce astăzi partidul riscă să împingă PNL către un declin politic major, cu consecințe greu de reparat. Riscul ca Partidul Național Liberal să repete destinul politic al PNȚCD nu mai poate fi tratat cu superficialitate”, avertizează acesta.

În final, Veștea afirmă că PNL are nevoie de unitate și disciplină, dar susține că acestea nu trebuie să se transforme în impunerea unei singure opinii.

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„Are nevoie de unitate, dar unitatea nu înseamnă unanimitate impusă. Are nevoie de disciplină, dar disciplina nu trebuie confundată cu tăcerea. Are nevoie de lideri puternici, dar puterea unui lider se măsoară prin capacitatea de a aduce oamenii împreună, nu prin numărul celor pe care reușește să îi reducă la tăcere”, scrie liberalul.

„Iar întrebarea pe care trebuie să ne-o adresăm, cu toată responsabilitatea, este una cât se poate de simplă: Asta ne dorim, colegi liberali? Acesta este viitorul pe care îl acceptăm pentru Partidul Național Liberal?”, își încheie Adrian Veștea mesajul.

Editor : C.A.

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