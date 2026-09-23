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Adrian Veştea: Consider că parlamentarii PNL au responsabilitatea de a vota Guvernul prezentat de premierul desemnat

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Adrian Veștea. Foto: presidency.ro
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Din articol
„Succesul aleşilor locali liberali înseamnă succesul PNL”

Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, a declarat, miercuri, că România are nevoie de un Guvern legitim şi, de aceea, parlamentarii PNL au responsabilitatea de a vota Guvernul care va fi prezentat de premierul desemnat, Siegfried Mureşan.

Veştea a susţinut că este „un semn îmbucurător” pentru democraţia din partid faptul că liderul PNL, Ilie Bolojan, a acceptat, „în cele din urmă”, că şi un alt liberal, în afară de el, poate conduce Guvernul.

„România are nevoie de un Guvern legitim. Nu de improvizaţii, nu de calcule personale, nu de experimente politice prelungite la nesfârşit. De aceea, consider că parlamentarii PNL au responsabilitatea de a vota Guvernul care va fi prezentat de premierul desemnat, Siegfried Mureşan. Spun acest lucru fiind consecvent cu ceea ce am susţinut mereu: PNL trebuie să îşi asume guvernarea ţării. Nu pe jumătate, nu decorativ, nu doar când este comod, ci cu toate atribuţiile, obligaţiile şi responsabilităţile care decurg din această misiune”, a scris, pe Facebook, Adrian Veştea, care a fost desemnat în luna iunie de şeful statului să formeze Guvernul, însă nu a obţinut votul Parlamentului.

Potrivit lui Veştea, „un Guvern condus de un premier liberal, cu puteri depline, este cadrul prin care Partidul Naţional Liberal îşi poate onora angajamentele faţă de români şi faţă de comunităţi”.

„Este, desigur, un semn îmbucurător pentru democraţia internă din PNL faptul că domnul Ilie Bolojan a acceptat, în cele din urmă, că şi un alt membru al PNL, în afară de domnia sa, poate conduce Guvernul României. Nu pot însă să nu mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă aceeaşi deschidere ar fi existat şi în luna iunie. Ce s-ar fi întâmplat dacă atunci ar fi fost acceptat şi susţinut un premier liberal, altul decât domnul Bolojan, care avea deja pregătit un Guvern cu o componentă liberală clară şi solidă? Poate că România ar fi evitat luni de instabilitate politică. Poate că economia nu ar fi fost împinsă şi mai adânc în incertitudine. Poate că partenerii externi şi agenţiile de rating nu ar fi privit cu atâta îngrijorare spre Bucureşti. Şi poate că PNL nu ar fi devenit ţinta atacurilor venite din toate direcţiile spectrului politic”, a completat preşedintele CJ Braşov.

„Succesul aleşilor locali liberali înseamnă succesul PNL”

El a adăugat că „timpul pierdut nu mai poate fi recuperat prin explicaţii”, ci doar prin „decizii responsabile”.

„Ştiu că poziţia mea, aceea ca PNL să îşi asume guvernarea cu puteri depline, este împărtăşită de marea majoritate a aleşilor locali liberali. Ei sunt cei care, zi de zi, duc greul administraţiei, răspund în faţa cetăţenilor şi trebuie să continue proiectele de dezvoltare din comunităţile lor. Pentru ca aceste proiecte să meargă mai departe, administraţiile locale au nevoie de sprijin real de la nivel central. Nu de promisiuni rostite în şedinţe. Nu de consultări formale. Nu de respect mimat doar în campanii electorale”, a mai transmis Adrian Veştea.

El a evidenţiat că vocea aleşilor locali trebuie ascultată pentru că sunt „primii care decontează în faţa cetăţenilor atunci când statul se blochează, când finanţările întârzie, când deciziile de la centru sunt amânate sau când acestea sunt luate fără să se ţină cont de realitatea din teritoriu”.

„Succesul aleşilor locali liberali înseamnă succesul PNL. Iar succesul PNL, astăzi, nu poate fi construit decât prin responsabilitate, guvernare şi respect faţă de oamenii care au dat votul acestui partid. România are nevoie de stabilitate. PNL are obligaţia să o ofere”, a mai arătat Veştea.

În 14 iunie, Adrian Veştea a fost desemnat premier de către preşedintele Nicuşor Dan, fără consultarea prealabilă a conducerii partidului.

Conducerea PNL a decis atunci să nu susţină Guvernul format de Adrian Veştea. La 22 iunie, cabinetul propus de Veştea nu a obţinut votul necesar în Parlament.

Editor : Liviu Cojan

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