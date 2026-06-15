Premierul desemnat, Adrian Veștea, a declarat luni, la Studio Politic, de la Digi24, că nu a strâns el cele peste 240 de voturi pe care se bazează în Parlament, dar a fost asigurat de Eugen Tomac și de președintele Nicușor Dan că există o majoritate care include „o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale”. Eugen Tomac „m-a asigurat că avem această bază de voturi”.



„[Voturile] nu le-am strâns. Eu am fost asigurat, în momentul în care am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte, că, de fapt, există, deja a convins o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale să avem și există o astfel de majoritate. Ținând cont de faptul că o parte din voturi vor veni și din partea Partidului Național Liberal. Au evaluat, poate, mai mulți lideri. Dar ceea ce cred că a contat și asta mi s-a spus, sper să fie și adevărat, este faptul că sunt o persoană echilibrată, o persoană a dialogului, nu am creat niciodată conflicte, nu creez adversități și, în același timp, am exercitat poziții de conducere și am capacitatea de a crea un management pe măsură, în așa fel încât să trecem România peste această situație de criză. Deci, principalele obiective pe care le am sunt acestea, iar numărul de parlamentari am toată convingerea că va veni în momentul în care vom învesti Guvernul și în felul acesta punem punct unei perioade de imprevizibilitate cu care se confruntă România”, a declarat Adrian Veștea.

Intrebat dacă președintele Nicușor Dan s-a implicat în strângerea voturilor pentru obținerea majorității necesare în Parlament, Veștea a spus că discuțiile au fost purtate de Eugen Tomac.

„Știu că discuțiile a fost purtate de Eugen Tomac. Cu el am discutat. El a fost premierul într-un guvern tehnic, cum s-a numit, și el este cel care m-a asigurat că avem această bază de voturi. Nu cred că a existat o implicare din partea președintelui României. Cred că Eugen, în urma discuțiilor și dialogul lui pe care l-a avut cu fiecare formațiune politică, fiindcă să nu vă gândiți că toate aceste decizii care le au partidele politice, fiecare membru, deputat sau senator, le urmează întocmai. Cu siguranță există fel și fel de momente de evaluări. Fiecare dintre noi suntem oameni, iar o parte dintre ei, poate neținând cont neapărat de linia pe care o stabilește conducerea, are astfel de opțiuni”, a explicat premierul desemnat.

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Editor : B.E.