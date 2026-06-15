Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat luni, la Digi24, că negocierile privind desemnarea sa pentru funcția de prim-ministru s-au încheiat târziu, iar președintele Nicușor Dan a cerut să se păstreze discreția. Veștea a afirmat că, din acest motiv, nici familia sa nu a fost informată din timp, precizând că soția sa a aflat despre decizie cu doar 10 minute înainte de anunțul oficial.

„Sâmbătă a fost momentul în care toate aceste discuții s-au terminat foarte târziu. Din perspectiva domnului președinte, a zis că a trebuit să păstrăm discreția.”

Adrian Veștea a afirmat că, din acest motiv, soția sa a aflat despre nominalizare cu doar câteva minute înainte de anunțul oficial.

„Din acest motiv, vă spun cât se poate de sincer că soția mea a aflat cu 10 minute înainte de ora 21.00. Am fost nevoit să fac acest lucru. Nu mi-aș fi dorit ca, prin atitudinea mea, să creez un disconfort în această perioadă pentru țară, pentru faptul că văd eu lucrurile într-un anumit fel.”

Premierul desemnat a precizat că și-a anunțat copiii personal înainte de anunțul public.

„Atunci am considerat de cuviință să nu-i surprind (pe băieții mei, n.r.), să am decența să îi sun.”

Veștea a vorbit și despre relația cu liderul PNL, Ilie Bolojan, despre care a spus că l-a contactat imediat după anunțul privind desemnarea sa.

„Referitor la colegul meu, președintele PNL, Ilie Bolojan, l-am sunat imediat după această conferință de presă și această nominalizare. Am trimis mesaj. Dovada este că acest mesaj este încă pe telefonul meu și am așteptat, de bună-credință, să avem un dialog constructiv și să îi explic acest demers pe care l-am avut.”

Întrebat despre reacțiile din partid, Adrian Veștea a spus că se așteaptă la o discuție în cadrul conducerii PNL și că are încredere în responsabilitatea colegilor săi.

„Nu am avut acest privilegiu, dar, cu siguranță, în cursul ședinței de astăzi pe care o avem la nivelul PNL, unde sunt oameni responsabili, evident că pot apărea și persoane care pot fi influențate, care pot avea emoții, dar cred că în PNL și la nivelul tuturor organizațiilor sunt persoane responsabile, asumate, care înțeleg foarte bine care este rolul nostru ca membri de partid.”

Editor : Ș.A.