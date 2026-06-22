Adrian Veștea a declarat luni, în plenul Parlamentului, că adevărata problemă a României este criza de încredere între cetățean și stat. Premierul desemnat a susținut că misiunea Executivului său este „clară” și anume reconstruirea încrederii „prin muncă, seriozitate, dialog și rezultate. Încrederea nu se cere, se câștigă, zi de zi, prin fapte”.

„Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Mă aflu astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă solicita votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea acestui Guvern. O fac cu respect pentru această instituție și cu o convingere simplă: dincolo de tot ce ne separă politic, mai există un teren comun — dorința sinceră de a face bine țării noastre.

Trecem printr-o perioadă complexă. Provocări economice serioase, tensiuni sociale acumulate de ani de zile, un context internațional mai instabil și mai riscant decât am cunoscut de multă vreme. Dar dincolo de toate acestea, cred că adevărata noastră problemă e alta — o criză de încredere. Neîncrederea dintre cetățean și stat. Convingerea, tot mai răspândită, că regulile nu sunt aceleași pentru toți. Și, poate cel mai dureros, sentimentul tot mai multor oameni că viitorul lor nu mai poate fi construit aici, acasă.

Nu ne lipsesc oamenii capabili. Nu ne lipsesc resursele. Nu ne lipsesc oportunitățile. Ne lipsește încrederea. Misiunea acestui Guvern e clară: să reconstruim această încredere prin muncă, seriozitate, dialog și rezultate. Pentru că încrederea nu se cere — se câștigă, zi de zi, prin fapte.

Doamnelor și domnilor,

Dacă îmi veți acorda votul, obiectivul meu principal, ca prim-ministru, va fi să contribui, împreună cu Președintele țării, la reunirea societății noastre în jurul unui proiect comun de dezvoltare.

Avem nevoie de mai puțină dezbinare și de mai multă construcție. De mai puține promisiuni și de mai multe rezultate. Iar întrebarea care va sta la baza fiecărei decizii a acestui Guvern va fi una singură: viața oamenilor devine mai bună sau nu?

Pentru că țara asta înseamnă oameni — familii care muncesc cinstit pentru un viitor mai bun al copiilor lor, tineri care se întreabă dacă merită să rămână acasă, antreprenori care creează locuri de muncă, profesori, medici, fermieri, militari și funcționari care își fac datoria în fiecare zi, și seniori care au construit tot ce avem și merită respectul nostru necondiționat.

Înseamnă, deopotrivă, istoria și identitatea unui popor care a știut să își apere demnitatea în cele mai grele momente. Avem datoria să lăsăm generațiilor viitoare o țară mai puternică decât cea pe care am primit-o noi”, a declarat Adrian Veștea.

Acesta a arătat că țara are nevoie de stabilitate și de un Executiv cu puteri depline, menționând „reforme care trebuie continuate, investiții care nu mai suportă întârziere. Fonduri europene care trebuie atrase, nu pierdute prin birocrație”.

„Finalizarea renegocierii Planului Național de Redresare și Reziliență ne oferă șansa de a utiliza, până la finalul acestui mandat, miliarde de euro pentru dezvoltare — bani care nu sunt cifre abstracte în niște rapoarte, ci școli renovate, spitale modernizate, drumuri și rețele de apă care ajung, în sfârșit, în comunități care le-au așteptat ani.

Fiecare euro atras e o șansă pentru această țară. Fiecare oportunitate ratată e timp pierdut pentru generația care vine după noi”.

Prima prioritate a Guvernului Veștea

Veștea a declarat că prima prioritate a Cabinetului său este stabilitatea economică: „Vom continua investițiile publice, vom susține antreprenoriatul românesc, vom păstra predictibilitatea fiscală și vom consolida credibilitatea țării în fața investitorilor.

Vrem ca dezvoltarea economică să se vadă, în sfârșit, în prosperitatea oamenilor — nu doar în statistici. E firesc ca munca și resursele acestei țări să genereze valoare pentru cei care o muncesc, nu doar pentru cei care o administrează.

În același timp, îmi asum un angajament ferm față de dumneavoastră: voi respecta acest Parlament. Cred în dialogul instituțional, în echilibrul puterilor în stat și în ideea că marile reforme se construiesc împreună, nu prin confruntare”.

El a arătat că vine din administraţia locală şi a învăţat un lucru simplu acolo: „Am învățat acolo că dezvoltarea nu se vede în rapoarte. Se vede în școala renovată, în dispensarul modernizat, în drumul care, în sfârșit, s-a asfaltat. Se vede în rețeaua de apă care ajunge într-un sat care a așteptat-o douăzeci de ani.

De aceea, acest Guvern va continua investițiile în comunitățile locale și în marile proiecte de infrastructură: autostrăzi, drumuri expres, rețele de apă și canalizare, infrastructură educațională și sanitară. Pentru că dezvoltarea nu se construiește doar la oraș — se construiește, comună cu comună, în toată țara.

În același timp, trebuie să avem curajul să modernizăm statul. Instituțiile trebuie să lucreze pentru cetățean, nu invers. Mai puțină birocrație. Servicii publice mai eficiente. Digitalizare reală, nu de fațadă. Respect pentru banul public.

Vom începe cu seriozitate procesul de reformă administrativă, prin dialog cu autoritățile locale. Nu mai putem amâna deciziile dificile.

Educația și sănătatea rămân priorități esențiale ale acestui mandat. Vom continua investițiile în școli, vom lupta pentru reducerea abandonului școlar și vom adapta educația la cerințele lumii de azi. Vom continua investițiile în spitale și vom urmări creșterea accesului la servicii medicale de calitate, mai ales acolo unde acum nu există deloc.

În agricultură, vom sprijini fermierii români — irigații, procesare, dezvoltarea producției agroalimentare. Avem resurse extraordinare pe care, până acum, nu le-am valorificat cum trebuie”.

Totodată, Veștea a vorbit și despre minoritățile naționale, dar și despre eforturile de aderare la OECD: „Vom dezvolta programe de sprijinire a menținerii identității naționale, cu accent pe educație, cultură și culte. În același timp, pentru minoritățile care trăiesc în condiții cu un grad mare de vulnerabilitate, ne asumăm programe concrete pe sănătate, muncă, locuire și dezvoltare comunitară.

Vrem o țară puternică și respectată în Europa și în lume. Vom apăra cu fermitate interesele noastre în negocierile privind viitorul buget european — pentru că locul nostru este la masa deciziilor, nu în sala de așteptare.

Vom continua eforturile pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică — un obiectiv care înseamnă mai multă credibilitate și standarde mai ridicate de guvernare. Vom consolida parteneriatul strategic cu Statele Unite și vom continua demersurile pentru includerea în programul Visa Waiver. Viitorul nostru este ferm ancorat în spațiul euroatlantic.

În domeniul securității, vom continua consolidarea capacităților de apărare și vom susține proiectele care întăresc rolul nostru strategic în regiune, esențiale pentru securitatea flancului estic al NATO”.

„Oamenii au nevoie de stabilitate”

Premierul desemnat a afirmat că ştie că acest Guvern e şi rezultatul unui compromis politic, dar, într-o democraţie matură, compromisul nu este un semn de slăbiciune, ci dovada responsabilităţii.

„N-am căutat răspunsuri de partid. N-am căutat răspunsuri ideologice. Am căutat răspunsuri bune pentru această țară. Nu diferențele dintre noi ne-au adus împreună — ne-a adus obligația de a construi.

Oamenii au nevoie de stabilitate, de predictibilitate, de un stat care își respectă cuvântul. Avem mult de muncă înainte. Nu toate deciziile vor fi ușoare, nu toate reformele vor fi populare — dar sunt convins că avem resursele, energia și oamenii necesari pentru a reuși.

Cred într-o țară puternică, respectată, care își valorifică în sfârșit potențialul. Cred că generația noastră are obligația morală de a lăsa în urmă mai mult decât a primit.

Vin din administrația locală și am învățat un lucru simplu acolo, în fiecare primărie unde am bătut la ușă: oamenii nu cer perfecțiune. Cer seriozitate. Cer respect. Cer ca, atunci când promiți ceva, să te ții de cuvânt.

Nu există țară puternică fără cetățeni respectați. Nu există economie puternică fără muncă respectată. Nu există stat puternic fără oameni care au, din nou, încredere în el. De aceea, gândul meu se îndreaptă astăzi și către milioanele de români care locuiesc în afara țării. Voi munci în fiecare zi cu speranța că România va redeveni locul unde fiecare român își poate construi un viitor demn, sigur și prosper, alături de cei dragi; locul în care cei plecați să simtă că merită să se întoarcă, iar cei care au rămas să privească spre mâine cu încredere și speranță. România trebuie să fie acasă nu doar prin amintiri, ci și prin oportunitățile pe care le oferă fiecărui cetățean”.

Veştea a mai spus că nu vrea să fie prim-ministrul care promite cel mai mult: „Vreau să fiu cel care lasă în urmă cele mai multe lucruri făcute. Acesta este angajamentul pe care îl fac astăzi: să reconstruim încrederea, respectul și speranța că viitorul poate fi construit aici, acasă.

Nu mai avem nevoie de scandal — avem nevoie de direcție. Nu mai avem nevoie de dezbinare — avem nevoie de unitate. Nu mai avem nevoie de promisiuni — avem nevoie de rezultate.

Peste ani, îmi doresc să putem spune că acesta a fost momentul în care am ales să construim, nu să ne dezbinăm”.

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului s-a reunit luni seară pentru a decide dacă Guvernul condus de Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan, va fi învestit. În această ședință, la început, va fi dezbătut programul de guvernare, iar votul va avea loc la final.

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Editor : A.M.G.