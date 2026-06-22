Premierul desemnat, Adrian Veştea, a afirmat, luni seară, că a tratat cu responsabilitate formarea Guvernului, punctând că a venit în acest proiect cu bune intenţii, răspunzând unei provocări.

„Am venit în acest proiect cu bune intenţii, dintr-o funcţie aleasă pe care mi-am câştigat-o în urma unui vot uninominal. Am considerat că este necesar să răspund la această provocare, îmi pare rău că nu s-a putut materializa", a spus Veştea, la Parlament.

Ulterior declarației din Parlament, Veștea a scris pe Facebook:

„Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România. Dar votul este suveran și îl respect. Nu am cerut această poziție pentru o funcție ci am acceptat-o pentru că țara are nevoie de stabilitate, nu de blocaj. Asta rămâne valabil indiferent de rezultatul de azi. 47 de zile fără guvern ne costă deja prea mult: fonduri europene, încredere, timp pe care nu-l mai recuperăm.

Rămân convins că responsabilitatea trebuie să bată orice calcul politic”.

Editor : B.E.