Live TV

Adrian Veștea, după discuția cu Nicușor Dan: Nu am rezerve să negociez. Și parlamentari de la USR vor participa la vot

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan, președintele României, în timpul consultărilor pentru desemnarea unui premier.
Nicușor Dan, președintele României, în timpul consultărilor cu delegația PNL pentru desemnarea unui premier. 19 iunie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
„Și parlamentari de la USR vor participa la acest vot”

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat marți seara, la Realitatea TV, după discuția cu președintele Nicușor Dan de la Cotroceni, că nu are nicio reținere în a discuta cu oricine, „indiferent de orientarea politică” pentru a strânge majoritatea parlamentară pentru învestirea Guvernului. El a precizat că „și parlamentari de la USR vor participa la acest vot”.

„Eu nu cunosc zona parlamentară și nu am avut ocazia să discut cu reprezentanți ai altor partide, dar am deschidere față de toate partidele parlamentare, pentru că România este într-o perioadă de criză”, a declarat Veștea.

„Trebuie să privim cu responsabilitate și să le dăm românilor un Guvern”, adaugă acesta.

Liberalul spune că va negocia cu toți parlamentarii, inclusiv cu cei din AUR, pentru a strânge o majoritate.

„Nu am rezerve de a sta de vorbă cu absolut oricine, indiferent de orientarea politică. Avem un număr foarte mare de colegi parlamentari din PNL care ieri nu au avut intenția de a se manifesta într-o formă sau alta, tocmai pentru a nu crea instabilitate. Înțeleg că sunt și parlamentari USR care vor participa la acest vot. Nu mă deranjează nici dacă sunt parlamentari AUR care votează Guvernul. Repet: România are nevoie de o echipă care să servească statului român”, a conchis acesta. 

„Și parlamentari de la USR vor participa la acest vot”

Întrebat pe ce voturi mizează după discuția cu Nicușor Dan, Veștea a răspuns: „Avem un număr foarte mare și de colegi parlamentari care sunt în Partidul Național Liberal și care, eu nu am văzut insistența de a se manifesta într-o formă sau alta, tocmai pentru a nu crea o instabilitate. Sunt, după știri, seara și, după ceea ce înțeleg că se întâmplă, și parlamentari de la USR care vor participa la acest vot.

Eu îi respect pe toți cei care sunt de bună credință, nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care se gândesc că este un moment important în care trebuie să lăsăm orgoliile și să nu mai tratăm lucrurile cum au fost tratate până acum, în a ne distila și a ne izola în poziții de natură formatoare.

Din contră, cred că România are nevoie astăzi de o echipă care să slujească statul român și în care să se redea încrederea cetățenilor. Până la urmă, de aici trebuie să ne raportăm, nu doar când ne întoarcem la alegeri și vrem să obținem voturile, ci, din contră, trebuie să fim alături de cetățenii României în toată perioada mandatului și să dăm dovadă de maturitate, luciditate și de asumare a răspunderilor comune care există”.

Adrian Veștea a fost convocat marți de Nicușor Dan la Cotroceni, după ce PNL i-a cerut să-și depună mandatul. Șeful statului a discutat și cu Sorin Grindeanu, potrivit surselor Digi24.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
adrian vestea la cotroceni
2
Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum. Planul PNL dacă...
INSTANT_PNL_DECLARATII hubert thuma_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Stenograme din ședința PNL. Thuma, către Bolojan: „Voturile PSD au fost bune când ați...
vestea inquam george calin
4
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...
Adrian-Vestea-Foto-Inquam-Photos-Alex-Nicodim-1536x1024
5
Ce studii are Adrian Veștea: explicații despre parcursul său academic și profesional. „Am...
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, a răbufnit în ședință la Minsk: ”Începem să ne prăbușim”
Digi Sport
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, a răbufnit în ședință la Minsk: ”Începem să ne prăbușim”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2026-06-15-1478
Negocieri pentru guvernul Veștea: politicienii cer ministere în schimbul votului. Ce portofoliu ar ținti Anamaria Gavrilă (surse)
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Revolta unui fost consilier prezidențial: „Negocierile cu partidele extremiste sunt incalificabile. Vom deconta cu toții”
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
Planul făcut în taină de PNL-USR-UDMR: Bolojan nu va mai fi propus premier. Cele două soluții pe care le au pentru Nicușor Dan (surse)
INSTANT_ROBERT_NEGOITA_07_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Robert Negoiță, despre criza politică: „Știam că există anumite complicități”. Primarul Sectorului 3 îl vrea din nou pe Bolojan premier
BUCURESTI - PRESEDINTELE UDMR - CONFERINTA - 13 IUN 2023
UDMR, cheia Guvernului Veștea: dacă votează, premierul desemnat ar avea nevoie de mai puține voturi din PNL. Cum arată calculele
Recomandările redacţiei
2026-06-15-1569
Lideri PSD și apropiați ai lui Adrian Veștea din PNL negociază cu...
Rachete lansate de pe o navă militară
O navă de război a Rusiei a tras focuri de armă asupra unui iaht în...
Teenagers online
Eurobarometru: 44% dintre adolescenții români spun că petrec prea...
Diana Șoșoacă, Vladimir Putin.
Diana Șoșoacă riscă să fie sancționată de Parlamentul European pentru...
Ultimele știri
Hamas a plănuit un atac terorist în Europa, susține procurorul general al Germaniei
Remorcherul scufundat în martie lângă Portul Midia va fi ridicat la suprafaţă miercuri. Acesta se află la o adâncime de 26 de metri
Producătorul auto Renault va produce „pe scară largă” drone kamikaze, în parteneriat cu Thales
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce a apărut o tânără cu ochiul vânăt în ziua logodnei sale: "A fost dureros, dar nu aveam de gând să las...
Cancan
ULTIMUL mesaj al Mariei, tânăra de 21 de ani care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. Și-ar fi...
Fanatik.ro
Premieră ”vestimentară” la Cupa Mondială 2026. Ce se va întâmpla cu marile staruri Messi, Ronaldo, Modric sau...
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
Dat afară de Pancu de la Rapid, a semnat imediat cu o rivală din SuperLiga!
Adevărul
Dulcele iubit al verii care cucerește toate vârstele. Mihaela Bilic: „Să nu vă fie teamă pentru siluetă...
Playtech
Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
Digi FM
De ce tatăl Simonei Halep nu ar fi de acord cu presupusa relație a fostei campioane. Cele două motive invocate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum a fost surprinsă Emma Răducanu cu noul ei iubit: ”Erau o mulțime de oameni în jur”. Cu câți ani e mai în...
Pro FM
Cum arăta mama Ancăi Țurcașiu. Imaginea rară postată de artistă i-a impresionat pe fani: „Tulburător de...
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
Caricaturist rus refugiat în Polonia, împușcat mortal în plină zi. Artistul care îl ironiza pe Putin...
Newsweek
Avalanșă de cereri la Casa de Pensii pentru recuperea CASS la pensie. De ce fac pensionarii acest lucru?
Digi FM
La aproape 60 de ani, mama Antoniei a obținut diploma de licență. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cine este noul Hercule Poirot. Actorul care îl înlocuiește pe legendarul David Suchet devine cel mai tânăr...
UTV
Antonia este mândră de mama ei. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani