Adrian Veștea, după discuția cu Nicușor Dan: Nu am rezerve să negociez. Și parlamentari de la USR vor participa la vot

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat marți seara, la Realitatea TV, după discuția cu președintele Nicușor Dan de la Cotroceni, că nu are nicio reținere în a discuta cu oricine, „indiferent de orientarea politică” pentru a strânge majoritatea parlamentară pentru învestirea Guvernului. El a precizat că „și parlamentari de la USR vor participa la acest vot”.

„Eu nu cunosc zona parlamentară și nu am avut ocazia să discut cu reprezentanți ai altor partide, dar am deschidere față de toate partidele parlamentare, pentru că România este într-o perioadă de criză”, a declarat Veștea.

„Trebuie să privim cu responsabilitate și să le dăm românilor un Guvern”, adaugă acesta.

Liberalul spune că va negocia cu toți parlamentarii, inclusiv cu cei din AUR, pentru a strânge o majoritate.

„Nu am rezerve de a sta de vorbă cu absolut oricine, indiferent de orientarea politică. Avem un număr foarte mare de colegi parlamentari din PNL care ieri nu au avut intenția de a se manifesta într-o formă sau alta, tocmai pentru a nu crea instabilitate. Înțeleg că sunt și parlamentari USR care vor participa la acest vot. Nu mă deranjează nici dacă sunt parlamentari AUR care votează Guvernul. Repet: România are nevoie de o echipă care să servească statului român”, a conchis acesta.

„Și parlamentari de la USR vor participa la acest vot”

Întrebat pe ce voturi mizează după discuția cu Nicușor Dan, Veștea a răspuns: „Avem un număr foarte mare și de colegi parlamentari care sunt în Partidul Național Liberal și care, eu nu am văzut insistența de a se manifesta într-o formă sau alta, tocmai pentru a nu crea o instabilitate. Sunt, după știri, seara și, după ceea ce înțeleg că se întâmplă, și parlamentari de la USR care vor participa la acest vot.

Eu îi respect pe toți cei care sunt de bună credință, nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care se gândesc că este un moment important în care trebuie să lăsăm orgoliile și să nu mai tratăm lucrurile cum au fost tratate până acum, în a ne distila și a ne izola în poziții de natură formatoare.

Din contră, cred că România are nevoie astăzi de o echipă care să slujească statul român și în care să se redea încrederea cetățenilor. Până la urmă, de aici trebuie să ne raportăm, nu doar când ne întoarcem la alegeri și vrem să obținem voturile, ci, din contră, trebuie să fim alături de cetățenii României în toată perioada mandatului și să dăm dovadă de maturitate, luciditate și de asumare a răspunderilor comune care există”.

Adrian Veștea a fost convocat marți de Nicușor Dan la Cotroceni, după ce PNL i-a cerut să-și depună mandatul. Șeful statului a discutat și cu Sorin Grindeanu, potrivit surselor Digi24.

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Editor : C.L.B.