Adrian Veștea, fotografie cu Luca Niculescu, „viitor ministru de Externe”: Am lucrat la varianta finală a programului de guvernare

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat, sâmbătă, că Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă a treia „ancoră externă” a României, după Uniunea Europeană și NATO, iar aderarea la această organizație va fi o prioritate pentru viitorul guvern. El a anunțat, totodată, că Luca Niculescu va prelua portofoliul Afacerilor Externe și a precizat că a avut discuții cu acesta privind programul de guvernare.

Veştea a făcut anunţul pe Facebook, unde a publicat o fotografie alături de Luca Niculescu, actualul coordonator al procesului de aderare a României la OCDE.

„A treia ancoră externă pentru România după UE şi NATO o reprezintă Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Aderarea la OCDE va aduce cu sine stabilitate, credibilitate şi predictibilitate economică pentru România. Acestea se traduc, la rândul lor, prin investiţii mai mari şi mai bune, dar şi printr-o veritabilă şcoală de bună guvernanţă. Am discutat despre aceste lucruri cu domnul Luca Niculescu, actualmente coordonator pentru procesul de aderare a României la OCDE şi viitor ministru de Externe în Guvernul pe care îl voi conduce”, a scris premierul desemnat, pe rețeaua de socializare.

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Veştea a precizat că a lucrat pe varianta finală a Programului de guvernare pe care îl va prezenta Parlamentului şi şi-a exprimat ambiţia de a finaliza cât mai rapid procesul de aderare la organizaţie.

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„Ambiţia mea este ca, în cel mai scurt timp posibil, să finalizăm procesul de aderare la OCDE. Să intrăm astfel în acest club al celor mai dezvoltate 38 de state ale lumii, care reprezintă aproximativ 60% din PIB-ul nominal la nivel global. Finalizarea acestui demers reprezintă un veritabil proiect de ţară şi vom face tot ce ţine de noi pentru a atinge acest obiectiv care întruneşte consens la nivelul societăţii româneşti”, a mai transmis el.

Premierul desemnat a subliniat că, „inclusiv din această perspectivă, pentru un dialog susţinut şi echilibrat, avem nevoie de un Guvern cu puteri depline”.

Vineri, Veştea anunţase că Alexandru Nazare va ocupa postul de ministru de Finanţe. Luca Niculescu fusese propus pentru Externe şi de fostul premier desemnat Eugen Tomac.

Editor : Ana Petrescu