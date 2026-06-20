Live TV

Adrian Veștea, fotografie cu Luca Niculescu, „viitor ministru de Externe”: Am lucrat la varianta finală a programului de guvernare

Data actualizării: Data publicării:
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
Adrian Veștea. Foto: Alex Nicodim / Inquam Photos
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat, sâmbătă, că Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă a treia „ancoră externă” a României, după Uniunea Europeană și NATO, iar aderarea la această organizație va fi o prioritate pentru viitorul guvern. El a anunțat, totodată, că Luca Niculescu va prelua portofoliul Afacerilor Externe și a precizat că a avut discuții cu acesta privind programul de guvernare.

Veştea a făcut anunţul pe Facebook, unde a publicat o fotografie alături de Luca Niculescu, actualul coordonator al procesului de aderare a României la OCDE.

„A treia ancoră externă pentru România după UE şi NATO o reprezintă Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Aderarea la OCDE va aduce cu sine stabilitate, credibilitate şi predictibilitate economică pentru România. Acestea se traduc, la rândul lor, prin investiţii mai mari şi mai bune, dar şi printr-o veritabilă şcoală de bună guvernanţă. Am discutat despre aceste lucruri cu domnul Luca Niculescu, actualmente coordonator pentru procesul de aderare a României la OCDE şi viitor ministru de Externe în Guvernul pe care îl voi conduce”, a scris premierul desemnat, pe rețeaua de socializare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Veştea a precizat că a lucrat pe varianta finală a Programului de guvernare pe care îl va prezenta Parlamentului şi şi-a exprimat ambiţia de a finaliza cât mai rapid procesul de aderare la organizaţie.

Citește și: Ședință tehnică înainte de Congresul Extraordinar al PNL. Ilie Bolojan își va depune candidatura la șefia partidului până la 17:00

„Ambiţia mea este ca, în cel mai scurt timp posibil, să finalizăm procesul de aderare la OCDE. Să intrăm astfel în acest club al celor mai dezvoltate 38 de state ale lumii, care reprezintă aproximativ 60% din PIB-ul nominal la nivel global. Finalizarea acestui demers reprezintă un veritabil proiect de ţară şi vom face tot ce ţine de noi pentru a atinge acest obiectiv care întruneşte consens la nivelul societăţii româneşti”, a mai transmis el.

Premierul desemnat a subliniat că, „inclusiv din această perspectivă, pentru un dialog susţinut şi echilibrat, avem nevoie de un Guvern cu puteri depline”.

Vineri, Veştea anunţase că Alexandru Nazare va ocupa postul de ministru de Finanţe. Luca Niculescu fusese propus pentru Externe şi de fostul premier desemnat Eugen Tomac.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Prima reacție a lui Mojtaba Khamenei după semnarea memorandumului cu SUA
2026-06-15-1467
3
Veștea s-a răzgândit, nu mai depune programul de guvernare și lista miniștrilor la...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
4
Instanța a suspendat decizia BPN al PNL de excludere a liberalilor care votează cu...
explozii in ucraina
5
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de...
A divorțat cu scandal după 7 ani și 3 copii, iar acum a făcut marele anunț: ”A început imediat să plângă”
Digi Sport
A divorțat cu scandal după 7 ani și 3 copii, iar acum a făcut marele anunț: ”A început imediat să plângă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Stefan Stoica
Un deputat PNL îi cere lui Adrian Veștea să participe la Congresul Extraordinar: „De ce «fugem»? Lăsați delegații să decidă”
Petrișor Peiu, senator AUR
Petrişor Peiu acuză „trompetele PSD” că reproşează AUR faptul că nu vrea să voteze un Guvern din care nu face parte
sigla pnl
Ședință tehnică înainte de Congresul Extraordinar al PNL. Ilie Bolojan își va depune candidatura la șefia partidului până la 17:00
sighiartau se opune psd
Sighiartău spune că Veştea nu a cerut în scris modificarea datei congresului PNL: Consiliul Naţional s-a desfăşurat „la virgulă”
sigla pnl
Consiliul Național PNL a convocat congresul extraordinar duminică. Modificarea statutului și șefia partidului, pe ordinea de zi
Recomandările redacţiei
avioane militare pe un portavion american / vase comerciale în Strâmtoarea Ormuz / Donald Trump
Iranul a câștigat războiul, dar ar putea pierde pacea. Greșeala...
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Cod galben de caniculă în 15 judeţe, de la 12:00. Valul de căldură se...
Elvira Nabiullina cu Vladimir Putin
Unde a dispărut șefa băncii centrale a Rusiei, care a transformat...
nicusor dan si recep tayyip erdogan
Nicușor Dan participă, alături de Recep Erdogan, la ceremonia pentru...
Ultimele știri
Nereguli pe bandă rulantă descoperite de ANPC la nivel național. Amenzile au depășit 4,4 milioane de lei
Aranjarea meciurilor ar putea deveni infracțiune în România. Un proiect propune pedepse de până la 4 ani de închisoare
Accident cu trotinetă electrică în Sibiu: o fată de 15 ani a pierdut controlul și a ajuns la spital
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O cântăreață din România, declarații ferme despre alegerea de a nu avea copii: „Fericirea nu vine la pachet...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Fanatik.ro
Materiile la care David Popovici nu a excelent la școală. Ce au făcut profesorii pentru campionul olimpic
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
A luat foc după plecarea lui David Matei la Universitatea Craiova! Steaua așteaptă transferul de 4-5 milioane...
Adevărul
Despăgubiri pentru Autostrada A8. Un fost primar primește 1,1 milioane lei pentru un teren cumpărat cu doar...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
"Oameni buni, coarda!". O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping, după o eroare greu de crezut
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali: ”Dă repede că am nevoie”. Ilie Dumitrescu i-a transferat imediat banii, dar nici nu-și imagina...
Pro FM
Cu ce se ocupă Mădălina Crețan la aproape patru ani de la moartea soțului ei, rapperul Nosfe. Ce a ajutat-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jodie Comer nu l-a recunoscut pe Hugh Jackman după transformarea lui „spectaculoasă” din „The Death of Robin...
Adevarul
Detaliile care indică problemele de sănătatea ale lui Putin. Un fost consilier politic susține că liderul rus...
Newsweek
Casa de pensii, obligată de instanță să recunoască unui pensionar 13 ani munciți în grupe. Ce meserie avea?
Digi FM
Bacteria periculoasă se răspândește în Marea Neagră. Ce trebuie să știe turiștii înainte de a intra în apă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sângerările gingivale sunt mai periculoase decât crezi. Legătura surprinzătoare cu infarctul, AVC-ul și...
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Jason Momoa, pe covorul roșu cu cei doi copii ai săi, care au furat atenția. Fiul lui e deja cât el de înalt...
UTV
Jason Momoa și copiii lui au furat toate privirile la premiera „Supergirl”. Lola și Nakoa-Wolf au apărut rar...