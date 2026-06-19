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Adrian Veștea, prima reacție după anunțul privind convocarea Congresului extraordinar PNL

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Adrian Veștea.
Adrian Veștea. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Premierul desemnat Adrian Veștea a criticat vineri decizia conducerii PNL de a convoca un Congres extraordinar duminică, susținând că organizarea rapidă a reuniunii limitează dezbaterea internă și riscă să afecteze identitatea partidului.

Într-un mesaj publicat pe Facebook după reuniunea Consiliului Național al PNL, Veștea a afirmat că propunerea de organizare a Congresului pe 21 iunie, în locul unei reuniuni care să aibă loc la sfârșitul săptămânii viitoare, reprezintă un demers care contravine valorilor liberale.

„O zi grea pentru PNL. Principala valoare a liberalismului este libertatea. De acolo vine și numele formațiunii noastre politice. Cu atât mai mult mă întristează că astăzi, la propunerea președintelui partidului, libertatea și, implicit, dezbaterea democratică riscă să dispară în PNL”, a transmis Adrian Veștea.

Acesta a susținut că partidul ar fi trebuit să permită o competiție internă și o dezbatere mai amplă înainte de alegerea noii conduceri. „În loc să acceptăm o confruntare deschisă de idei și de soluții, în cadrul unui Congres la sfârșitul săptămânii viitoare (28 iunie), se încearcă organizarea pripită a unui Congres duminică, 21 iunie. Totul pe repede înainte și fără timpul necesar unei dezbateri reale”, a afirmat liberalul.

În mesajul său, Adrian Veștea a identificat două obiective pe care le atribuie acestui demers. Primul ar fi, în opinia sa, concentrarea puterii în jurul lui Ilie Bolojan.

„Concentrarea unei puteri fără precedent în mâinile domnului Ilie Bolojan. Cred că responsabilitatea ar trebui împărțită, nu adunată într-un singur loc, așa cum nu s-a întâmplat în istoria partidului, nici în perioada post-comunistă, nici înainte de Al Doilea Război Mondial”, a susținut acesta.

Al doilea obiectiv invocat de Veștea este legat de procesul de formare a viitorului Guvern. „Încercarea de a bloca învestirea Guvernului pe care președintele Nicușor Dan m-a însărcinat să-l formez”, a afirmat liderul liberal. Potrivit acestuia, actuala formulă de conducere a generat deja blocaje în proiecte importante pentru România.

„Domnul Bolojan știe, la fel de bine ca mine, că formula actuală a dus deja la blocaje în demersuri esențiale pentru finalizarea cu succes a PNRR, SAFE și OCDE. În plus, este cunoscută atenția agențiilor de rating față de instabilitatea politică din România - o instabilitate pe care avem acum șansa să o depășim”, a adăugat Veștea.

El a mai susținut că modificările statutare urmăresc interese personale și nu obiective politice mai largi: „Practic, se dorește modificarea statutului partidului pentru două persoane: o concentrare de putere pentru domnul Bolojan și, pentru mine, o excludere pentru că am acceptat să fiu parte la o soluție pentru a pune capăt unei crize care îi afectează profund pe români”, a declarat acesta.

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Totodată, Adrian Veștea a afirmat că a susținut un parteneriat politic cu președintele României, Nicușor Dan, și a avertizat asupra riscului unor tensiuni între conducerea partidului și șeful statului.

„Reamintesc că eu am propus, ca viziune pentru Partidul Național Liberal, un parteneriat politic onest și corect cu șeful statului. Sincer, după 30 de ani în care credeam că am văzut multe în PNL, constat cu tristețe că lucrurile merg într-o direcție profund greșită. Sper că e doar o rătăcire trecătoare. Ca liberal, voi lupta pentru a readuce libertatea în centrul valorilor PNL”, a concluzionat Adrian Veștea.

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Editor : M.I.

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