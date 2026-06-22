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Adrian Veştea şi alți patru liberali urmează să fie excluşi din PNL. Ultimatumul dat de Ilie Bolojan a expirat

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adrian vestea la guvern
Adrian Veștea. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Ultimatumul dat de conducerea PNL celor cinci membri ai partidului - Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma, Alina Gorghiu - de a părăsi formaţiunea liberală a expirat luni, la ora 12:00, astfel că aceştia urmează să fie excluşi din rândul liberalilor.

Congresul Extraordinar al PNL a adoptat, duminică, două rezoluţii - una prevede că participarea membrilor partidului la construcţia unui Guvern cu PSD va genera excluderea lor, iar cealaltă se referă la solicitarea privind demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi Alinei Gorghiu.

„Congresul Partidului Naţional Liberal constată că: Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea, Hubert Thuma, Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligaţia de a apăra opţiunile politice şi deciziile adoptate de Partidul Naţional Liberal, participând la acţiuni şi demersuri contrare interesului partidului. Totodată, Congresul reţine responsabilitatea politică a lui Lucian Bode pentru situaţia financiară gravă în care se află Partidul Naţional Liberal la finalul mandatului său de secretar general.

În consecinţă, Congresul întrunit astăzi le solicită demisia din calitatea de membri ai Partidului Naţional Liberal. În situaţia în care persoanele menţionate nu îşi vor prezenta demisia până mâine, 22 iunie, ora 12:00, Congresul mandatează Biroul Permanent Naţional şi Consiliul Naţional să dispună măsurile statutare necesare, respectiv declanşarea procedurilor de excludere, în conformitate cu prevederile statutului Partidului Naţional Liberal”, se arată în rezoluţia adoptată duminică.

Lucian Bode, fost secretar general al PNL, a anunţat că nu are niciun motiv pentru a-şi da demisia, afirmând că un partid care îşi exclude vocile critice nu se reformează, ci „îşi pregăteşte eşecul în surdină”.

Duminică, Alina Gorghiu a declarat că aceste decizii „abuzive” vor fi contestate, susţinând că „adâncesc o ruptură” pe care ea o refuză.

„Sunt din 2001 în partid şi am trecut prin mulţi preşedinţi, inclusiv eu am avut un mandat de doi ani. Nu suntem niciunul dintre noi de acord cu abuzurile actualei conduceri şi nu mai impresionează pe nimeni aceste ameninţări cu excluderi sau solicitări de demisii care, din păcate, şi asta o spun cu toată responsabilitatea, nu rezolvă nici problema Partidului Naţional Liberal, nu rezolvă nici problema ţării. Sunt nişte decizii pe care, aşa cum am anunţat public, le vom contesta, dar cu părere de rău pentru fiecare membru al acestui Partid Naţional Liberal, aceste decizii abuzive adâncesc o ruptură pe care eu o refuz”, a spus ea.

Alina Gorghiu ar urma să deţină o funcţie de vicepremier în Guvernul Veştea.

Editor : C.L.B.

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