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Live Text Adrian Veștea va depune azi lista miniștrilor. Premierul desemnat caută în continuare voturile necesare. A cerut sprijin și la AUR

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Adrian Veștea la ședinta Biroului Politic National al Partidului National Liberal, la Palatul Parlamentului din Bucuresti, 15 iunie 2026. Foto: Inquam Photos / George Calin
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Din articol
Cabinetul Veștea - faza pe ministere Negocieri până târziu în noapte, inclusiv cu AUR Calculele în PNL se complică: Veștea vrea la șefia partidului

Premierul desemnat Adrian Veștea va depune astăzi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, deși încă nu are asigurată majoritatea necesară pentru învestire. Potrivit surselor Digi24.ro, în căutarea voturilor, au fost purtate discuții inclusiv cu parlamentari AUR.

Adrian Veștea spunea marți seară că astăzi va depune lista de miniștri în Parlament, precizând că din viitorul cabinet vor face parte bineînțeles parte și membri PNL. Singurul nume pe care l-a spus public a fost cel al lui Alexandru Nazare, pe care și-l dorește ministru de Finanţe.

„Cred că nu ar fi corect pentru unii să-i anunţ şi pe alţii să nu-i anunţ. Cred că este foarte de interes, dar cred că este bine să rămân în zona de... până în momentul în care nu clarificăm şi nu stabilim exact toate ministerele, fiindcă totuşi vom mai seta nişte lucruri”, a explicat Veştea.

Cabinetul Veștea - faza pe ministere

Potrivit informațiilor Digi24.ro, luată în calcul în viitoarea structură politică ar fi și Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte al PNL, pentru Ministerul de Interne. În schimb, pentru Cătălin Predoiu s-ar fi făcut calculele să preia șefia Senatului, unde acum este Mircea Brudean, un apropiat al lui Ilie Bolojan, spun surse politice.

Aceleași surse spun că ar fi o luptă grea pentru Ministerul Transporturilor. Hubert Thuma ar urma să preia controlul acestui minister, prin intermediul unui apropiat al său.

De cealaltă parte, social-democrații își doresc și ei ministere puternice. Surse din PSD susțin că Olguța Vasilescu își dorește să fie păstrați apropiații săi in continuate, motiv pentru care la Justiție ar fi în cărți tot Radu Marinescu. Înapoi la ministere ar urma să vină și Florin Barbu (Agricultură) și Alexandru Rogobete (Sănătate. 

Pe lângă miniștrii PSD și PNL, Veștea a anunțat că va propune și miniștri tehnocrați.

„Decizia pe care am luat-o este de a forma un guvern politic, exact cum am spus, un guvern din care să facă parte Partidul Naţional Liberal, Partidul Social Democrat şi reprezentanţi din zona tehnocrată, din zona tehnică. Unii dintre ei poate s-au regăsit şi pe lista lui Eugen Tomac”, a afirmat Veştea într-un interviu la România TV. 

Negocieri până târziu în noapte, inclusiv cu AUR

Potrivit surselor Digi24, Hubert Thtuma, Alina Gorghiu, Sorin Grindeanu, Claudiu Manda și Marian Neacșu au mers la Vila Lac ieri seară, alături de Adrian Veștea, unde au sunat fiecare parlamentar care ar putea trece în tabăra lor.

S-au căutat voturi inclusiv la AUR, având în vedere că UDMR a lăsat de înțeles că nu va vota cabinetul. Aceleași surse spun că în jur de 15-20 de voturi ar fi fost promise din partidul lui George Simion. 

Mohamad Murad, care a fost văzut luni intrând în biroul lui Sorin Grindeanu, a anunțat deja că va vota Guvernul Veștea. În schimb, Petrișor Peiu, preşedintele Consiliului Naţional al AUR, a declarat miercuri, la Parlament, că partidul nu va vota Cabinetul Veștea, iar cei care o vor face vor fi cel mai probabil excluși.

Calculele în PNL se complică: Veștea vrea la șefia partidului

Adrian Veștea ar putea ajunge simultan pe lista pentru excluderea din partid și pe cea a candidaților la șefia PNL. Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că Veștea analizează o candidatură împotriva lui Ilie Bolojan la Congresul partidului, în timp ce liberalii apropiați de actuala conducere vor să grăbească excluderea acestuia din partid. De la ora 16:00, conducerea de la București intră în ședință de urgență.

Editor : A.G.

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