AEP a publicat sumele încasate de partide de la buget în ianuarie 2026. Subvenţii de peste 14 milioane de lei

AEP a comunicat miercuri situaţia privind subvenţiile acordate partidelor politice de la bugetul de stat în luna ianuarie 2026. Potrivit sursei citate, suma totală depăşeşte 14,4 milioane de lei, cele mai mari sume fiind virate Partidului Social Democrat (PSD), peste 4,8 milioane de lei, şi Alianţei pentru Unirea Românilor, peste 2,8 milioane de lei.

Iară sumele de care beneficiază partidele în prima lună din 2026:

Partidul Social Democrat (PSD) - 4.801.515,00 lei,

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) - 2.839.211,00 lei,

Partidul Naţional Liberal (PNL) - 2.614.110,00 lei,

Uniunea Salvaţi România (USR) - 1.855.474,00 lei,

Partidul SOS România - 1.234.237,00,

Partidul Oamenilor Tineri (POT) - 994.491,00 lei,

Partidul Mişcarea Populară (PMP) - 67.932,00 lei,

Forţa Dreptei - 64.505,00.

Editor : M.I.