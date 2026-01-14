Live TV

AEP a publicat sumele încasate de partide de la buget în ianuarie 2026. Subvenţii de peste 14 milioane de lei

Data publicării:
bani-lei-shutterstock
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat situaţia subvenţiilor acordate partidelor politice de la bugetul de stat în luna ianuarie 2026. Potrivit datelor oficiale, suma totală virată în conturile formaţiunilor politice a depăşit 14 milioane de lei, cele mai mari sume fiind încasate de PSD şi AUR.

AEP a comunicat miercuri situaţia privind subvenţiile acordate partidelor politice de la bugetul de stat în luna ianuarie 2026. Potrivit sursei citate, suma totală depăşeşte 14,4 milioane de lei, cele mai mari sume fiind virate Partidului Social Democrat (PSD), peste 4,8 milioane de lei, şi Alianţei pentru Unirea Românilor, peste 2,8 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat de presă, sumele reprezentând subvenţiile acordate partidelor politice de la bugetul de stat în luna ianuarie 2026 au fost virate în conturile formaţiunilor marți, suma totală fiind de 14.471.475,00 lei.

Iară sumele de care beneficiază partidele în prima lună din 2026:

  • Partidul Social Democrat (PSD) - 4.801.515,00 lei,
  • Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) - 2.839.211,00 lei,
  • Partidul Naţional Liberal (PNL) - 2.614.110,00 lei,
  • Uniunea Salvaţi România (USR) - 1.855.474,00 lei,
  • Partidul SOS România - 1.234.237,00,
  • Partidul Oamenilor Tineri (POT) - 994.491,00 lei,
  • Partidul Mişcarea Populară (PMP) - 67.932,00 lei,
  • Forţa Dreptei - 64.505,00.

Editor : M.I.

