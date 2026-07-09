AEP a virat peste 15 milioane lei către partide în iulie. Cum au evoluat subvențiile de la începutul anului

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a virat în luna iulie subvenții de la bugetul de stat în valoare totală de 15.470.004 lei către opt partide politice. Este cea mai mare sumă acordată într-o singură lună în acest an, depășind nivelul alocărilor din perioada ianuarie-iunie.

Astfel, potrivit comunicatului de presă al AEP, în iulie, PSD a primit 5.132.818 lei, AUR – 3.035.116 lei, PNL – 2.794.483 lei, USR – 1.983.502 lei, S.O.S. România – 1.319.399 lei, POT – 1.063.111 lei, PMP – 72.619 lei, iar Forța Dreptei – 68.956 lei.

Evoluția subvențiilor în 2026

În ianuarie, partidele au primit în total 14.471.475 lei, cea mai mică sumă acordată în acest an.

În februarie, totalul a crescut la 15.405.550 lei, cu aproape 934.000 de lei mai mult decât în ianuarie.

În martie, valoarea totală a subvențiilor a rămas la aproximativ 15,47 milioane de lei, nivel apropiat de cel din februarie.

În aprilie, subvențiile s-au menținut la aproximativ 15,47 milioane de lei, fără variații semnificative față de luna precedentă.

În mai, AEP a virat 15.469.985 lei, practic la același nivel ca în aprilie.

În iunie, partidele au primit 15.470.001 lei, cu doar trei lei mai puțin decât în iulie.

În iulie, suma totală a ajuns la 15.470.004 lei, în creștere simbolică față de iunie, cu trei lei, și cu aproape un milion de lei peste nivelul din ianuarie.

După majorarea consistentă din februarie, nivelul subvențiilor acordate partidelor a rămas practic neschimbat în lunile următoare, variațiile fiind de doar câțiva lei de la o lună la alta.

Câți bani a primit fiecare partid

PSD a primit în iulie 5.132.818 lei. În ianuarie, social-democrații au încasat puțin peste 4,8 milioane de lei, în februarie suma a depășit 5,1 milioane de lei, iar din martie până în iulie subvenția a rămas practic neschimbată, în jurul valorii de 5,13 milioane de lei.

AUR a primit în iulie 3.035.116 lei. Formațiunea a beneficiat de aproximativ 2,85 milioane de lei în ianuarie, suma a crescut la peste 3 milioane de lei în februarie, iar din martie nivelul alocării s-a menținut constant.

PNL a încasat în iulie 2.794.483 lei. Liberalii au primit aproximativ 2,6 milioane de lei în ianuarie, iar din februarie subvenția a crescut la aproape 2,8 milioane de lei și a rămas la acest nivel în lunile următoare.

USR a primit 1.983.502 lei în iulie. În ianuarie, formațiunea a încasat aproximativ 1,86 milioane de lei, în februarie suma a crescut la aproape 2 milioane de lei, iar ulterior s-a menținut aproape identică.

S.O.S. România a primit în iulie 1.319.399 lei. Și în cazul acestui partid, subvenția a crescut între ianuarie și februarie, după care a rămas practic neschimbată până în luna iulie.

POT a încasat 1.063.111 lei în iulie. Față de ianuarie, când suma era ușor mai mică, alocarea a crescut în februarie și s-a menținut la același nivel în lunile următoare.

PMP a primit 72.619 lei, iar Forța Dreptei 68.956 lei. Subvențiile celor două partide au rămas constante pe parcursul întregului an, fără modificări semnificative de la o lună la alta.

Datele AEP arată că singura majorare importantă a subvențiilor din acest an a avut loc între ianuarie și februarie. Din martie până în iulie, sumele virate fiecărui partid au rămas aproape identice, diferențele fiind de doar câțiva lei de la o lună la alta.

Editor : Ana Petrescu