AEP: Valoarea subvenţiilor alocate partidelor, în noiembrie 2026, ajunge la peste 17.700.000 lei. Cea mai mare sumă, primită de PSD Data publicării: 12.11.2026 17:24 Foto: Inquam Photos / Octav Ganea Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Autoritatea Electorală Permamentă (AEP) anunţă că valoarea subvenţiilor alocate de la buget partidelor, în luna noiembrie, 2026, ajunge la suma de 17.702.785 lei. Cea mai mare sumă a fost virată Partidului Social Democrat, 5.873.636 lei, urmată de Partidul Naţional Liberal, cu 3.197.809 lei. AUR a primit în cont, de la bugetul de stat, suma de 3.473.174 lei, subvenţie, în timp ce USR a primit 2.269.780 lei. Partidul S.O.S România a primit subvenţie în valoare de 1.509.827 lei iar Partidul Oamenilor Tineri (POT) a primit 1.216.550 lei. Au mai primit bani pentru subvenţii de la buget Partidul Mişcarea Populară - 83.100 lei şi Forţa Dreptei - 78.909 lei. Editor : Liviu Cojan Etichete: buget subventii partide aep bani pentru partide Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe... 2 Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos... 3 Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la... 4 De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile... 5 Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și...