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AEP: Valoarea subvenţiilor alocate partidelor, în noiembrie 2026, ajunge la peste 17.700.000 lei. Cea mai mare sumă, primită de PSD

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aep inquam octav ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Autoritatea Electorală Permamentă (AEP) anunţă că valoarea subvenţiilor alocate de la buget partidelor, în luna noiembrie, 2026, ajunge la suma de 17.702.785 lei.

Cea mai mare sumă a fost virată Partidului Social Democrat, 5.873.636 lei, urmată de Partidul Naţional Liberal, cu 3.197.809 lei. 

AUR a primit în cont, de la bugetul de stat, suma de 3.473.174 lei, subvenţie, în timp ce USR a primit 2.269.780 lei. 

Partidul S.O.S România a primit subvenţie în valoare de 1.509.827 lei iar Partidul Oamenilor Tineri (POT) a primit 1.216.550 lei. 

Au mai primit bani pentru subvenţii de la buget Partidul Mişcarea Populară - 83.100 lei şi Forţa Dreptei - 78.909 lei. 

Editor : Liviu Cojan

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