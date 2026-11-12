AEP: Valoarea subvenţiilor alocate partidelor, în noiembrie 2026, ajunge la peste 17.700.000 lei. Cea mai mare sumă, primită de PSD

Autoritatea Electorală Permamentă (AEP) anunţă că valoarea subvenţiilor alocate de la buget partidelor, în luna noiembrie, 2026, ajunge la suma de 17.702.785 lei.

Cea mai mare sumă a fost virată Partidului Social Democrat, 5.873.636 lei, urmată de Partidul Naţional Liberal, cu 3.197.809 lei.

AUR a primit în cont, de la bugetul de stat, suma de 3.473.174 lei, subvenţie, în timp ce USR a primit 2.269.780 lei.

Partidul S.O.S România a primit subvenţie în valoare de 1.509.827 lei iar Partidul Oamenilor Tineri (POT) a primit 1.216.550 lei.

Au mai primit bani pentru subvenţii de la buget Partidul Mişcarea Populară - 83.100 lei şi Forţa Dreptei - 78.909 lei.

Editor : Liviu Cojan