AEP vrea reguli comune pentru toate tipurile de alegeri. Țuțuianu: „Ne dorim un Cod electoral care să aibă o parte generală”

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a afirmat că AEP își dorește realizarea unui Cod electoral care să aibă o parte generală, cu reguli care să se aplice pentru toate tipurile de scrutin și a menționat că în prezent birourile electorale au componențe diferite: cinci, șapte sau nouă membri în funcție de tipul de alegeri.

„O lege cu impact deosebit și poate cea mai importantă este Codul electoral. A existat intenția în anul 2012 de a scrie un cod electoral. Autoritatea Electorală Permanentă l-a scris atunci. Din păcate, a fost o muncă făcută doar ca exercițiu intelectual. Sper să avem ceva mai mult succes de data aceasta.

Ne dorim un Cod electoral care să aibă o parte generală, cu reguli aplicabile tuturor tipurilor de scrutin. Astăzi, dacă vă uitați în legislație, birourile electorale au componențe diferite: cinci membri, șapte membri, nouă membri. Depinde de tipul de alegeri. Termenele la care trebuiesc îndeplinite anumite operațiuni sunt diferite. De aici apar și confuzii. De aici și dificultățile de completare a proceselor verbale privind rezultatele votării”, a declarat Adrian Țuțuianu, vineri, într-o conferință de presă, potrivit News.ro.

El a adăugat că acest set de reguli trebuie să se aplice pentru alegerile locale, parlamentare, europarlamentare, prezidențiale și la referendum.

Adrian Țuțuianu a precizat că o altă parte a Codului electoral trebuie să conțină reguli speciale pentru fiecare tip de scrutin.

„Reguli speciale pentru fiecare tip de scrutin, partea a doua. Partea a treia, să rezolvăm problema referendumului, pentru că legislația a fost modificată conjunctural, și știm asta cu toții atunci când cineva, de regulă, președintele României, a vrut să facă un referendum, s-a modificat legislația pe picior, ca să răspundă unui anume context, nu ca să răspundă unei anumite nevoi”, a explicat președintele AEP.

El a precizat că în Codul electoral trebuie să existe o secțiune pentru alegerile anticipate și una pentru alegerile parțiale.

„De asemenea, trebuie să alocăm o secțiune alegerilor anticipate și o secțiune alegerilor parțiale. Ne confruntăm astăzi cu foarte multe cereri de chemare în judecată, făcute de diverși cetățeni, care dau în judecată Autoritatea Electorală Permanentă și Guvernul, alte instituții, pentru că nu a stabilit guvernul în termen de 90 de zile data alegerilor parțiale”, a afirmat Adrian Țuțuianu.

El a propus ca AEP să organizeze în fiecare an alegeri în localitățile unde au fost vacantate posturile de primar.

„Eu cred că de viitor ar fi și în sensul ăsta să pregătim propunerea noastră legislativă, ca Autoritatea Electorală Permanentă să organizeze în fiecare an un scrutin pentru acele unități administrativ-teritoriale, unde s-au vacantat posturile de primar sau s-au dizolvat consiliile locale. Iar în ultimul an, în anul în care au loc alegeri la termen, să nu mai organizăm alegeri parțiale, pentru că ar fi o cheltuială inutilă, să faci alegeri în martie și să le mai faci o dată în septembrie. Și în felul ăsta eliminăm și o temă care naște destul de multe pasiuni în spațiul public”, a declarat președintele AEP.

Editor : C.S.