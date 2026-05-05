Al treilea prim-vicepreședinte PNL care cere partidului să rămână la guvernare: „Spun acest lucru în numele aleșilor locali liberali”

Adrian Veștea este al treilea prim-vicepreședinte PNL, după Cătălin Predoiu și Nicoleta Pauliuc, care cere ca partidul să rămână la guvernare, deși parlamentarii au votat moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR și au dat jos Guvernul condus de Ilie Bolojan.

„După moțiunea de astăzi, consider că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele proeuropene și să identifice soluții pentru a continua guvernarea . Și spun acest lucru mai ales în numele aleșilor locali liberali - primari, președinți de consilii județene, consilieri - care duc, zi de zi, administrația acestei țări mai aproape de oameni”, a scris Adrian Veștea, pe Facebook.

Veștea susține că primarii PNL răspund „în comuna sau orașul lor pentru fiecare creșă terminată sau neterminată, pentru fiecare drum asfaltat sau lăsat în praf, pentru fiecare proiect pe fonduri europene care merge sau se blochează” și subliniază că aceștia au nevoie „de un partid care nu îi abandonează la marginea drumului”.

„Am văzut România de jos în sus - din Primăria din Râșnov, din Consiliul Județean Brașov, din Ministerul Dezvoltării. Am învățat un lucru simplu: țara asta nu se construiește din declarații, ci din șantiere terminate și din proiecte duse până la capăt. PNL este, astăzi, mai mult ca oricând, partidul care livrează. Datoria noastră nu este să ne retragem demonstrativ, ci să ne facem treaba, acolo unde se iau deciziile în țara noastră”, a adăugat Adrian Veștea.

Dintre cei patru prim-vicepreședinți ai PNL, doar Ciprian Ciucu s-a poziționat în favoarea intrării în opoziție a PNL.

Ceilalți trei - Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea - au cerut rămânerea la guvernare.

PNL are o ședință a conducerii convocată pentru marți, ora 17:00.

