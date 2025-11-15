Alegeri București 2025. BEM a admis 6 candidaturi. Băluță, Ciucu, Drulă și Anca Alexandrescu sunt printre cei validați

Șase candidaturi depuse până în prezent pentru Primăria Capitalei au fost admise sâmbătă de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42.

Biroul Electoral Municipal a decis sâmbătă admiterea candidaturilor depuse de Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (Alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti”), George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri), Daniel Băluţă (PSD), Virgil Alexandru Zidaru (independent), potrivit site-ului BEM, scrie Agerpres.

Şapte candidaţi au depus la BEM dosarele de înscriere în cursa electorală:

Cătălin Drulă (USR)

Virgil Alexandru Zidaru (independent)

Ciprian Ciucu (PNL)

Anca Nicoleta Alexandrescu (Alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti”)

Daniel Băluţă (PSD)

George Valentin Burcea (POT)

Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Naţional Ţărănesc Maniu-Mihalache - PNŢMM).

Hotărârile BEM pot fi contestate de către cetăţeni, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării candidaturii.

Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei este 17 noiembrie. Acestea rămân definitive pe 23 noiembrie.

Campania electorală începe pe 22 noiembrie.

