Alegeri București 2025. Radu Miruță (USR) îl felicită pe Ciucu: „Îi doresc putere de muncă”. Ce spune despre scorul obținut de Drulă

Foto:Inquam Photos / George Călin

Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), a comentat duminică rezultatul obținut de Cătălin Drulă la alegerile parțiale din București, afirmând că prezența scăzută la vot ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru toată clasa politică. Miruță spune că politicienii proeuropeni au „multă treabă de făcut” pentru a recâștiga încrederea cetățenilor și admite că USR trebuie să își analizeze în profunzime direcția.

„Îl felicit pe Ciprian Ciucu pentru victoria din această seară și îi doresc putere de muncă în fața provocărilor care-i vor veni în cascadă în zilele următoare! Bucureștiul este un oraș cu un potențial imens și merită tot ce-i poate oferi mai bun un om politic!”, a scris Miruță pe Facebook.

Acesta a subliniat însă că prezența de doar 30% la vot în București ar trebui să îngrijoreze întreaga clasă politică, indiferent de partid:„Avem multă treabă de făcut! Cine? Noi, cei care ne-am asumat că suntem oameni politici proeuropeni. O prezență la vot de doar 30% în București, la alegerile locale, chiar și parțiale, ar trebui să îngrijoreze orice om politic responsabil!”, a adăugat ministrul.

Radu Miruță a afirmat că din analiza sa rezultă un mesaj clar: politicienii, indiferent de partid, nu reușesc să ofere cetățenilor suficiente motive pentru a se prezenta la urne.

„Nu sunt din București, dar sunt inginer de profesie și nu mă pot abține să nu mă uit la cifre. Iar prezența la vot îmi arată că noi, oamenii politici, indiferent de partid, nu reușim să le transmitem suficientă încredere cetățenilor pentru a-i determina să își exprime un drept democratic - votul”, a spus ministrul USR.

El a apărat măsurile anti-deficit anunțate de guvernul Bolojan, pe care le-a descris ca „deloc populare”, dar necesare pentru echilibrarea bugetului. „Guvernul Bolojan și-a asumat măsuri deloc populare pentru a pune bugetul țării în echilibru și asta vine la pachet cu nemulțumire, justificată, dar nu putem trece de această perioadă complicată altfel decât împreună și corect informați.”

Totodată, Miruță a apreciat comunicarea președintelui României, Nicușor Dan, despre care a spus că „nu se ferește de adevărurile incomode”. Ministrul Economiei a mai transmis că, deși mulți cetățeni sunt frustrați de politica românească, partidele proeuropene trebuie să găsească resurse pentru a continua reformele.

„Da, știu, politica românească este o sursă de permanentă supărare și frustrare, dar am încredere că noi, partidele proeuropene, vom reuși să găsim resurse să mergem corect mai departe. O arată rezultatul votului de astăzi.”

Referitor la rezultatul USR la aceste alegeri, el a spus că este încrezător că propunerea lui Cătălin Drulă pentru București a fost una onestă.

„Pe bună dreptate voi fi întrebat de scorul obținut de USR. Am două lucruri simple de spus: 1. Cătălin Drulă e un om de bună credință și am toată convingerea că propunerea sa pentru București a fost onestă. 2. Rezultatul ne responsabilizează să ne analizăm intern mai mult decât am făcut-o până acum.”

