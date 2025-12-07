Live TV

Video Alegeri București 2025. Traian Băsescu: „Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică și care dezbină românii”

Data actualizării: Data publicării:
traian basescu pe strada
Traian Băsescu. Foto: Inquam Photos / Ioana Zamfir

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a votat duminică, 7 decembrie, la alegerile pentru Primăria Capitalei. Fostul șef de stat a declarat că țara nu se află într-o „situație grozavă”, adăugând că s-a prezentat la urne „îngrijorat”. 

„România nu este într-o situație grozavă. Sigur, nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile. Indiferent care va fi rezultatul alegerilor, datoria excesivă rămâne, măsurile care trebuie luate în continuare sunt dure și nepopulare pentru populație. Nu mai vorbim că avem și o propagandă formidabilă, nu tragem la răspundere public pe cei care au făcut datoria, ci pe cei care încearcă să rezolve lucrurile.

La fel și cu alegerile, nu ne interesează cine a decis anularea alegerilor, ci ne interesează următorul președinte, care parcă ar fi responsabil de anularea alegerilor.  

Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică și care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari. Uitați-vă la SUA că mai au puțin și declară cel mai bun aliat al lor Rusia, uitați-vă că  România nu reușește să intre pe un făgaș de politică externă care să ne dea certitudini. 

Am venit la vot îngrijorat”, a precizat fostul șef de stat.

Întrebat cât de mult ar putea influența rezultatul alegerilor de astăzi viitorul negocierilor politice din țară, Traian Băsescu a explicat: „În momentul de față, tot ce se întâmplă în România influențează negocierile, din păcate. Oamenii politici au ajuns la un stadiu la care nu mai pun interesele României pe primul plan, ci interesele de partid”.

Amintim că duminică, 7 decembrie, au loc alegeri locale parțiale în București, după ce Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei, a fost ales președintele României. Urnele s-au deschis la ora 07:00. 

Totodată, au loc alegeri locale parțiale în mai multe localități sau județe, pentru funcțiile de primar sau președinte de consiliu județean.

Editor : A.M.G.

