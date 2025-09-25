Alegeri în Republica Moldova. MAE acuză o campanie de manipulare, după ce un deepfake cu Oana Țoiu s-a viralizat pe internet

Ministerul Afacerilor Externe avertizează că circulă pe rețelele de socializare un material cu declarații legate de Republica Moldova atribuite fals ministrei Oana Țoiu. „În contextul apropiatelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, astfel de materiale reprezintă un element standard din arsenalul clasic de acțiuni hibride desfășurate în spațiul informațional cu scopul de a crea tensiuni ideologice și de a susține narativele de propagandă statală”.

Astfel, MAE denunță „apariția în social media a unui material fals atribuit postului Euronews, care face referire la pretinse declarații ale ministrului afacerilor externe. MAE respinge categoric acest conținut care atribuie fals ministrului român al afacerilor externe afirmatii legate de Republica Moldova”, potrivit comunicatului de presă.

Citește și: Ministerul Apărării din R. Moldova: Documente false despre mobilizare militară circulă online. Scopul e panica înaintea alegerilor

Acest continut este prezentat într-un videoclip publicat și distribuit larg pe platformele de social media, mai precizează instituția.

„Materialul prezintă caracteristici de conținut și este prezent pe rețele de conturi utilizate deja în campanii de manipulare și interferență informațională străină denunțate de România și state partenere din UE și NATO. Postarea virală folosește tehnici, tactici și proceduri cunoscute și atribuite unor actori statali pentru a asigura amplificarea artificială pe rețelele sociale a conținutului fals pentru influențarea opiniei publice. Materialul include elemente care vizeaza spațiul informațional al Romaniei, partenerilor și aliaților săi”, adaugă MAE.

Citește și: Un site le promite rușilor că pot obține cetățenia română „începând doar de la 2.000 de euro”

Ministerul precizează că, „în contextul apropiatelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, astfel de materiale reprezintă un element standard din arsenalul clasic de acțiuni hibride desfășurate în spațiul informațional cu scopul de a crea tensiuni ideologice și de a susține narativele de propagandă statală”.

MAE subliniază că astfel de campanii reprezintă un atac sistematic și grav la adresa libertății de expresie și informare.

Citește și: Alegerile din Republica Moldova, teren de antrenament pentru dezinformarea rusească. „Nu e vorba de voturi, ci de erodarea democrației”

Ministerul Afacerilor Externe a raportat continutul fals platformelor de social media, precum și autorităților române competente.

Totodată, MAE a transmis in Rețeaua de Alerta Rapida (RAS) a UE informații despre acest conținut fals.

Editor : Ana Petrescu