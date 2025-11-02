Live TV

Alegeri locale 2025. A început perioada electorală: Până când se pot depune candidaturile și când începe campania

alegeri locale stampila vot
Foto; Inquam Photos / Bogdan Danescu

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a stabilit data până la care se pot depune candidaturile pentru alegerile locale parțiale, dar și intervalul în care are loc campania electorală. 

Candidaturile pentru alegerile locale parţiale se pot depune până pe 17 noiembrie iar campania electorală începe în 22 noiembrie - acestea sunt principalele repere ale perioadei electorale pentru scrutinul din 7 decembrie.

Duminică a început perioada electorală pentru alegerile locale parţiale care se desfăşoară în Bucureşti, judeţul Buzău, dar şi în 12 localităţi din 10 judeţe.

Pe 7 decembrie, sunt organizate alegeri pentru primarul general al Capitalei şi pentru preşedintele CJ Buzău, dar şi pentru desemnarea unor primari în 12 localităţi. Alegeri vor fi pentru primarii din: comuna Remetea (judeţul Bihor), comuna Mihai Eminescu (judeţul Botoşani), comuna Marga (judeţul Caraş-Severin), comunele Dobromir şi Lumina (judeţul Constanţa), oraşul Găeşti (judeţul Dâmboviţa), comuna Sopot (judeţul Dolj), comuna Valea Ciorii (judeţul Ialomiţa), comuna Vânători (judeţul Iaşi), comunele Poienile de sub Munte şi Şieu (judeţul Maramureş), comuna Cârţa (judeţul Sibiu).

Principalele repere ale perioadei electorale, potrivit Autorităţii Electorale Permanente:

* 11 noiembrie - începerea perioadei de depunere a candidaturilor pentru funcţia de primar în următoarele circumscripţii electorale: comuna Remetea, judeţul Bihor; comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani; comuna Marga, judeţul Caraş-Severin; comuna Dobromir, judeţul Constanţa; comuna Lumina, judeţul Constanţa; oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa; comuna Sopot, judeţul Dolj; comuna Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa; comuna Vânători, judeţul Iaşi; comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş; comuna Şieu, judeţul Maramureş; comuna Cârţa, judeţul Sibiu;

* 12 noiembrie - începerea perioadei de depunere a candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău şi pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti;

* 16 noiembrie - termenul-limită pentru înregistrarea alianţelor electorale la alegerile parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti;

* 16 noiembrie - termenul-limită pentru comunicarea semnelor electorale către Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Buzău şi Biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti;

* 17 noiembrie - încheierea perioadei de depunere a tuturor candidaturilor;

* 22 noiembrie - începerea campaniei electorale;

* 23 noiembrie - rămânerea definitivă a candidaturilor la alegerile locale;

* 2 decembrie - termenul-limită pentru tipărirea buletinelor de vot;

* 2 decembrie - termenul-limită pentru desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia;

* 6 decembrie, ora 7:00 - încheierea campaniei electorale;

* 7 decembrie, 7:00 - 21:00 - ziua votării.

