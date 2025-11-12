Live TV

Alegeri locale 2025. Cătălin Drulă și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei

Data publicării:
Drula candidatura INSTANT_CANDIDATURA_DRULA_PMB_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Candidatul USR la Primăria Capitalei Cătălin Drulă și-a depus, miercuri, dosarul de candidatură la Biroul Electoral al Municipiului București. Pentru înscrierea în cursa electorală au fost depuse peste 30.000 de semnături.

„Le mulțumesc tuturor bucureștenilor care au semnat pentru o alternativă onestă și competentă pentru orașul nostru. Bucureștiul are nevoie de un primar care lucrează pentru oameni, nu pentru rețele de interese. Împreună putem reconstrui încrederea și putem merge pe drumul onest început de Nicușor Dan”, a declarat Cătălin Drulă, candidatul USR la funcția de primar general, potrivit comunicatului de presă al partidului.

La rândul său, Dominic Fritz, președintele USR, a afirmat: „Cătălin Drulă este omul potrivit pentru a repune Bucureștiului pe direcția corectă, una a seriozității, a competenței și a transparenței. Această campanie este despre a reconstrui încrederea oamenilor într-o administrație corectă”.

Principala prioritate a lui Cătălin Drulă este aplicarea referendumului inițiat de Nicușor Dan, astfel încât Bucureștiul să aibă un buget corect și resurse reale pentru proiecte mari de infrastructură.

„Cu experiența sa de fost ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă își propune să facă ordine în trafic, să modernizeze transportul public și să asigure mobilitate urbană eficientă și sigură pentru toți bucureștenii”, mai spune sursa citată.

La depunerea candidaturii, Cătălin Drulă a fost însoțit de președintele USR Dominic Fritz, de parlamentari USR, precum și de membri și simpatizanți ai partidului, care au contribuit activ la strângerea semnăturilor în toate sectoarele Capitalei.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
Pașaport rusesc
4
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
5
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Digi Sport
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
Rețeaua de influență a lui Hanț, afaceristul care se lăuda că l-a...
Președintele Nicușor Dan
Nicușor Dan: Serviciile de informații vor fi implicate în lupta...
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât...
Sigla Directiei Nationale Anticoruptie, in Bucuresti, vineri 26 februarie 2016.
Percheziții DNA la Primăria Cluj-Napoca. Surse: sunt vizați doi...
Ultimele știri
Curtea Constituțională a amânat din nou decizia pe legea referitoare la plata pensiilor private
Nicușor Dan, despre scandalurile recente de corupție: Știam cu toții că sunt oameni gata să dea șpagă. Statul a reacționat corect
A fost Călin Georgescu agent SIE? Nicușor Dan: „În momentul în care o să ieşim cu raportul, o să aveţi şi răspunsul”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Președintele Nicușor Dan și deputatul USR, Cătălin Drulă.
Nicușor Dan dă de înțeles că nu îl susține pe Cătălin Drulă la Primăria Capitalei: „E un parlamentar cu care am făcut o poză”
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
Cursa pentru Primăria București, strânsă: diferențe de doar câteva procente între principalii candidați (sondaj)
dominic fritz sustine o alucutiune
Primarul Timișoarei: Un angajat de la ISC ziua mă controlează, noaptea mă înjură pe Facebook. Instituțiile sunt folosite politic
Președintele USR Dominic Fritz
Dominic Fritz, despre pensiile magistraților: „Tot ce trebuie este un singur vot la CCR pentru a trece această reformă”
TIMISOARA - MANIFESTARI PROCLAMATIA DE LA TIMISOARA - 15 MAR 202
Dominic Fritz: Oana Gheorghiu e un atu pentru Guvern. În spatele ei se află românii care doresc reformarea pensiilor speciale
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Fanatik.ro
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani. Nidia, fata maestrului, în lacrimi
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
Cum să reduci factura la apă cu 50 de lei lunar dacă stai la bloc. 5 obiceiuri care te ajută să plătești mai...
Digi FM
Dan Negru, reacție după decesul lui Horia Moculescu: „De la el și de la Vadim Tudor am învățat multe despre...
Digi Sport
Emma Răducanu, așa cum n-ai mai văzut-o niciodată
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
Cum îi tratează Dakota Fanning pe tinerii actori pe platourile de filmare: „Asta apreciam când eram mai...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
84 de pensionari au cerut azi dreptate judecătorilor CCR care au pensii speciale de 10.000€. Ce li s-a răspuns
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Cum arată azi fata Bond din "Die Another Day". A jucat cu Tom Cruise și Ben Affleck, are 46 de ani și doi...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...