Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la alegerile locale parțiale din 7 decembrie, și-a depus sâmbătă dimineață dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal. Candidatul PSD a fost însoțit de actualul primar al Sectorului 2, de ministrul Muncii, dar și de noul secretar general al partidului. Marele absent a fost însă Sorin Grindeanu, care nu a fost prezent la depunerea candidaturii.

„Candidez pentru scăderea costului vieții și creșterea calității vietii bucureștenilor. Aș vrea să fac apel către toți bucureștenii, vă rog din tot sufletul să fiți prezenți pe 7 decembrie la vot. Doar împreuna putem atinge aceste obiective. Avem nevoie de prezența fiecăruia dintre dumneavoastră, e un lucru esențial ca în 2032 orașul să arate fundamental diferit”, a punctat Daniel Băluță la depunerea candidaturii.

Daniel Băluță a afirmat că este încrezător în faptul că bucureștenii vor vota rezultatele la alegerile din 7 decembrie. De asemenea, a punctat că două dintre obiectivele sale sunt un trai de zi cu zi mai mic și o calitate a vieții mai bune în Capitală.

„Îmi doresc foarte mult să trecem de această luptă politică și să ne axăm pe rezultate. Rezultatele sunt cele care contează în viața și sunt convins că experiența pe care am căpătat-o în calitate de primar al Sectorului 4 ne va ajuta pe toți să avem un oraș în care traiul de zi cu zi va fi mai mic și calitatea vieții va crește”, a susținut acesta.

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei își depune dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal din București, 15 noiembrie 2025. Inquam Photos/ George Călin Deschide galeria foto

„Vreau să le mulțumesc colegilor, voluntarilor pentru efort pe care l-au făcut în această perioadă. Sunt încrezător datorită energiei deosebite pe care o simt. Sunt încrezător că la aceste alegeri oamenii vor vota rezultate. Oamenii vor aprecia care a fost impactul politic în ultimii 35 de ani în acest oraș și rezultatele”, a declarat acesta la depunerea candidaturii.

La eveniment a fost prezentă și Gabriela Firea, cea care a anunțat că nu va intra în cursa pentru Primăria Capitalei și va rămâne europarlamentar până la finalizarea mandatului: „Prin prezența mea aici înseamnă că susțin candidatura lui Daniel Băluță. Ne dorim în București un primar cu multă experiență administrativă, cu proiecte care au fost deja îndeplinite”.

