Alegeri locale parțiale: sâmbătă începe campania. Solicitările AEP pentru competitorii electorali

Campania electorală pentru alegerile locale parţiale începe sâmbătă şi se încheie pe 6 decembrie, la ora 07.00. În acest context, Autoritatea Electorală Permanentă îi îndeamnă pe competitorii electorali să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente.

Potrivit comunicatului de presă al AEP, de la începerea campaniei electorale, pe 22 noiembrie, la ora 00.00, şi până la încheierea acesteia, în data de 6 decembrie, ora 07.00, trebuie respectate toate prevederile legale în vigoare, fiind permise doar anumite tipuri de activităţi şi materiale de propagandă, precum afişele electorale, materialele de propagandă electorală audio sau video difuzate de mass-media audiovizuală în condiţiile legii, publicitatea în presa scrisă, materialele de propagandă electorală online, broşurile, pliantele şi alte materiale tipărite din aceeaşi categorie.



Materialele publicitare politice vor fi etichetate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2024/900, respectând cerinţele generale şi modelele din anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2025/1410.



Competitorii politici au obligaţia înlăturării, până la data începerii campaniei electorale, a tuturor materialelor de propagandă utilizate până la acel moment care nu respectă regulile permise de legislaţia în vigoare.



AEP reaminteşte competitorilor că, în campania electorală, este interzisă folosirea mesajelor sau a sloganurilor discriminatorii, a mesajelor de incitare la ură şi intoleranţă şi a oricăror forme, mijloace, acte şi acţiuni de defăimare şi învrăjbire religioasă sau etnică.



„În acelaşi timp, potrivit legii, este interzisă utilizarea vehiculelor inscripţionate sau colantate cu sloganuri de campanie sau cu imagini ale candidaţilor, precum şi cu alte referiri la competitorii electorali, utilizarea vehiculelor care difuzează materiale audio, în mers sau staţionar, organizarea de spectacole, serbări, focuri de artificii, utilizarea de bannere, mesh-uri, corturi publicitare, pavilioane publicitare, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcţionale, structuri de publicitate autoportante, mijloace de publicitate, panouri publicitare, proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă”, potrivit sursei citate.



Pe 7 decembrie au loc alegeri locale parţiale pentru primari în comuna Remetea, judeţul Bihor; comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani; comuna Marga, judeţul Caraş-Severin; comunele Dobromir şi Lumina, judeţul Constanţa; oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa; comuna Sopot, judeţul Dolj; comuna Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa; comuna Vânători, judeţul Iaşi; comunele Poienile de sub Munte şi Şieu, judeţul Maramureş; comuna Cârţa, judeţul Sibiu.



Alegeri locale parţiale vor fi organizate pe 7 decembrie şi pentru Primăria Capitalei şi şefia Consiliului Judeţean Buzău.

