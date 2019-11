Alegeri prezidențiale 2019, turul 2. Klaus Iohannis a votat: Azi este ziua campionilor cu ștampila „votat” în mână

Președintele României și candidatul Klaus Iohannis a votat duminică la Liceul Jean Monnet din Capitală, pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Șeful statului a declarat că a votat pentru o Românie modernă, europeană și normală.

„O zi foarte foarte importantă azi. Am votat pentru o Românie modernă, o României europeană, o Românie normală. Va invit pe toți, dragi români să veniți la vot. Azi e o zi foarte importantă. Votăm pentru viitorul României, pentru direcția în care va merge România mai încolo. Azi este ziua campionilor cu ștampila votat în mână. Dragii mei, fiți toți campioni astăzi. Sigur că am emoții și am așteptări. Am așteptarea să vină foarte mulți români și, evident, cu ceva emoție așteptăm diseară rezultatul”, a declarat Kaus Iohannis, după ce a votat.

Duminică, 24 noiembrie, românii sunt așteptați la vot, la alegeri prezidențiale 2019, turul doi. Klaus Iohannis, actualul președinte al țării, care este susținut de PNL, şi Viorica Dăncilă, fost premier și candidat al PSD, se confruntă în cel de-al doilea tur de scrutin. Pe 24 noiembrie, pe www.digi24.ro, veți găsi prezența la vot și rezultate la alegeri prezidențiale 2019, turul doi, de la Biroul Electoral Central actualizate în timp real.

