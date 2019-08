Atmosferă triumfătoare la congresul PSD. Viorica Dăncilă a fost desemnată oficial candidatul PSD pentru fotoliul de la Cotroceni. Șefa social-democraților e convinsă că va fi primul președinte-femeie din România. Iar social-democrații au prezentat-o ca pe o învingătoare. A intrat în sală pe muzica filmului Rocky 3, iar discursul i-a ridicat pe toți în picioare.

Viorica Dăncilă a apărut ca o învingătoare pe acordurile celebrei melodii „Eye of the Tiger” la Congresul PSD, cu 15 minute întârziere. Îmbrăcată în alb, l-a avut în permanență lângă ea pe soțul ei și a fost urmată îndeaproape de Eugen Teodorovici și Mihai Fifor. Cei trei i-au făcut cărare printre sutele de delegați care au sărit să dea mâna cu liderul lor. Minute în șir, Viorica Dăncilă a strâns mâini, s-a pupat și îmbrățișat cu oricine a dorit.

Congresul extraordinar al PSD pentru desemnarea candidatului la prezidențiale a fost o formalitate, de fapt. Rezultatul votului nu a creat surprize, fiind validată în unanimitate. Chiar și așa, Viorica Dăncilă a fost vizibil emoționată.

Au curs apoi laudele Vioricăi Dăncilă pentru sine și pentru Guvernul său.

„Sunt un om ca oricare altul, un om dintre oameni. M-am născut într-un oraș mic, o familie de oameni simpli. Sunt inginer și am fost 8 ani profesor. Azi sunt soție, sunt mamă, am o familie frumoasă pe care o iubesc enorm și care mi-a stat mereu alături. Orice lucru pe care l-am făcut și orice decizie pe care am luat-o a fost pentru a ajuta mame, copii, tineri, pensionari. Sunt și voi rămâne mereu alături de oameni”, spune Viorica Dăncilă, prezidențiabilul PSD.

Viorica Dăncilă l-a atacat pe Klaus Iohannis la Congresul PSD

Viorica Dăncilă a fost aplaudată furtunos când l-a atacat pe Klaus Iohannis.

„Să îți amintesti de poporul român dupa 5 ani de mandat e o dovadă de cinism, e o dovadă de dispreț pentru cei care au avut încredere în tine să le fii alături, pentru cel ce promitea lucrul bine făcut. Pare că ceasul a stat de mult. Pentru noi toți ceilalți au trecut 5 ani de nimic”, spune Viorica Dăncilă, prezidențiabilul PSD.

Viorica Dăncilă nu a ezitat să joace cartea feministă.

„Sunt singurul candidat care își asumă guvernarea țării, care are curajul și voința de a schimba lucrurile pentru România. Sunt mai putenică decât toți acești bărbați care țipă de pe margine. Știu că pot face asta și știu că alături de voi voi fi primul președinte femeie al României. Dumnezeu să ne ajute”, adaugă Viorica Dăncilă, liderul PSD.

