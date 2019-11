Cum explică lotul Cumpănașu eșecul la prezidențiale: Capcane, lucrătură din soft, blocadă mediatică

Primul tur al alegerilor prezidenţiale abia ce s-a încheiat. În urma lui a rămas un tur II în care se vor confrunta Klaus Iohannis şi Viorica Dăncilă, dar şi un număr considerabil de foşti candidaţi dezamăgiţi de rezultate. Unii nu au reuşit nici măcar să adune atâtea voturi câte semnături pentru candidatură au strâns. Cum explică ei acest lucru?

Alexandru Cumpănașu: „Aş fi putut să fiu mai atent la unele capcane”

Alexandru Cumpănaşu - 141.316 voturi conform rezultatelor finale BEC.

Cumpănaşu spune că rezultatul obţinut „este foarte bun, printre cele mai bune rezultate obţinute la prezidenţiale de un independent în ultimii 30 de ani” şi acuză „o campanie de denigrare dură” împotriva sa.

„Rezultatul per total era previzibil, românii nu sunt suficient de maturi să voteze pentru o cauză, am avut din nou vot negativ, cei care au votat Iohannis au votat împotriva lui Dăncilă, iar cei care au votat cu Dăncilă au votat împotriva lui Iohannis. Va mai trece ceva timp până să avem vot pozitiv şi nu negativ”.

Alexandru Cumpănaşu spune, totuşi, că nu se simte atras de mediul politic, dar că se bucură de faptul că sunt „141 000 de oameni care au acelaşi crez”.

Crede că nu a reuşit să obţină cele 200 000 de voturi ale celor care au semnat pentru candidatura sa din cauza „blocadei mediatice”, dar spune că ar fi putut face mai multe, inclusiv: „Nu îmi place să caut scuze. Aş fi putut să fiu mai atent la unele capcane, să fiu mai puţin implicat emoţional, mai puţin manipulabil, am făcut greşeli destule în această campanie, dar am fost în război cu toate instituţiile”.

În turul II al alegerilor prezidenţiale, Cumpănaşu a declarat că mai întâi se va consulta cu susţinătorii şi votanţii săi şi va lua o decizie săptămâna viitoare: „Am prostul obicei de a mă consulta cu susţinătorii mei. Le-am propus să luăm o decizie săptămâna viitoare. Cel mai indicat e să aşteptăm, să vedem ce măsuri propun candidaţii şi atunci vom hotărî dacă mergem, dacă nu mergem, dacă şi cu cine votăm. Până acum nu am văzut decât circ”.

Viorel Cataramă - 48.622 de voturi

Contactat de Digi24.ro, Viorel Cataramă s-a arătat disponibil să ne răspundă la întrebări, dar s-a răzgândit ulterior şi nu a mai dorit publicarea răspunsurilor.

Stanoevici: „F oarte mulţi oameni nu ştiau că eu sunt candidat”

Bogdan Stanoevici - 39.192 de voturi

Despre acest scor, prin comparaţie cu numărul de 200 000 necesar pentru a intra în cursă, Stanoevici spune că mesajul său nu a ajuns la suficienţi români, dar şi că cei care au semnat pentru candidatura sa ar fi putut semna şi pentru a altora:

„Dintr-un motiv foarte simplu, am constatat în luna de campanie că foarte mulţi oameni nu ştiau că eu sunt candidat şi am constatat la fiecare apariţie pe care am avut-o, de fiecare dată mi se umplea mesageria pe facebook chiar pe telefon de mesaje din partea oamenilor care spuneau «în sfârşit am pentru cine vota»”.

Stanoevici are planuri mari, însă. Îşi doreşte să candideze din nou şi la alte alegeri, însă nu s-a hotărât încă la care din următoarele cicluri electorale va participa. În turul II spune că o va vota pe Viorica Dăncilă:

„În mod evident nu voi vota niciodată pentru un individ pe care nu l-a interesat niciodată această ţară, care ne-a dat pădurile, care ne-a dat gazul, care ne-a dat tot, doar ca să îşi salveze pielea şi poziţia şi până la urmă a votat o ţară pentru o şapcă. Deci în niciun caz nu voi vota pentru Iohannis, iar eu fiind adeptul şi spunând că e obligatoriu să mergem la vot, da, voi vota pentru Viorica Dăncilă care atât cât a putut să facă a făcut”.

Cătălin Ivan: „Pentru că ceilalţi au aruncat cu zeci de milioane de euro în online”

Cătălin Ivan - 32.787 de voturi

Ivan spune că „în România nu există democraţie, nu sunt alegeri libere, nu avem campanie electorală” şi că nu a reuşit să-i convingă pe cei 200 000 de votanţi care au semnat pentru candidatura sa „pentru că nu am făcut deloc campanie, pentru că nu am avut posibilitatea să fac campanie la nivelul celorlalţi, pentru că s-a discutat în toată această perioadă doar despre criza politică, pentru că ceilalţi au aruncat cu zeci de milioane de euro în online, în materiale electorale şi pentru că omul poate să semneze pentru mai mulţi candidaţi, dar de votat votează pentru unul. Atâta timp cât mesajele noastre nu au ajuns la ei pentru că nu aveau cum să ajungă...”

Ivan spune că nu va susţine şi nu va vota pe nimeni în turul II de scrutin: „Este scenariul cel mai toxic posibil pus la cale de echipa lui Klaus Iohannis, acela de a o duce forţat în turul II pe Viorica Dăncilă, tocmai pentru ca românii să aibă de ales între Klaus Iohannis, un personaj care n-a făcut nimic timp de cinci ani ca preşedinte, la rândul lui cu probleme în justiţie pe care nu şi le-a rezolvat, o avere pe care nu o poate explica, dar una peste alta, din punctul de vedere al unora, mai frecventabil decât Viorica Dăncilă. Deci, acel plan de care am vorbit la începutul campaniei prin care primarii PNL au dat votul Vioricăi Dăncilă ca să o ducă în turul II s-a adeverit.”

Ninel Peia: „Alegerile se fac din soft în ultimul timp”

Ninel Peia - 30.884 de voturi

Cum îşi explică Peia insuccesul? „Nu trebuie să trag eu o concluzie. Concluzia au tras-o analiştii. Alegerile se fac din soft în ultimul timp”. Întrebat la ce se referă, Peia a spus că nu poate să explice şi că „se discută în presă şi nu discut eu, ci discută analişti mari la televizor şi au discutat tot timpul”. Peia nu s-a hotărât încă cu cine votează sau susţine în turul II ale alegerilor. Mai jos dialogul întreg purtat cu fostul deputat PSD:

Digi24.ro: Cum vă explicaţi faptul că nu aţi reuşit să strângeţi măcar atâtea voturi câte semnături aţi primit pentru a intra în cursă?

Ninel Peia: Păi, nu trebuie să trag eu o concluzie, concluzia au tras-o analiştii. Alegerile se fac din soft în ultimul timp.

Digi24.ro: Adică? Explicaţi-mi.

Ninel Peia: Nu pot să explic. Exact ce se discută în presă şi nu discut eu ci discută analişti mari la televizor şi au discutat tot timpul.

Digi24.ro: Ce înseamnă „din soft”?

Ninel Peia: Nici eu nu ştiu ce înseamnă din soft.

Digi24.ro: Păi dumneavostră aţi spus.

Ninel Peia: Dumneavoastră sunteţi jurnalist şi eu sunt, la bază jurnalist. Eu ce iau de bun, iau din presă. Nu am alte dovezi.

Digi24.ro: Bun, dar la ce vă referiţi, nu înţeleg la ce vă referiţi, ce se discută în presă de soft?

Ninel Peia: Trageţi dumneavoastră concluzia.

Digi24.ro: Nu îmi dau seama de pe urma a ce ar trebui să trag o concluzie.

Ninel Peia: Vreţi să discutăm normal sau doriţi o discuţie fără... aţi pus aceeaşi întrebare, da? V-am spus că eu nu am tras nicio concluzie, ce am tras e o concluzie din presă.

Sebastian Popescu: „Nu mă aşteptam la un astfel de rezultat atât de bun”

Sebastian Popescu - 30 850 de voturi.

Este mulţumit de acest scor şi spune că „nu mă aşteptam la un astfel de rezultat atât de bun. Ţinând cont de faptul că eu nu am notorietatea celorlalţi contracandidaţi şi nici bani. Sunt singurul candidat care n-a avut buget de campanie din păcate, de aceea a trebuit să fac tot ce pot cu 0 lei şi cu o mână e oameni. În acest condiţii nu puteam avea speranţa că primesc milioane de voturi, trebuie să fim realişti”.

Explicaţia pe care o găseşte pentru faptul că nu a reuşit să strângă 200 000 de voturi este că oamenii care au semnat nu au şi garantat că vor vota cu acel candidat: „Haideţi să vă spun cum stă treaba cu cele 200 000 de semnături pentru că multă lume face o confuzie total eronată. 200 000 de semnături sunt pentru a putea candida. Oamenii care au semnat nu ţi-au garantat că te şi votează. Ei puteau să semneze pentru toţi candidaţii, şi pentru cei 14 şi pentru alţii care n-au intrat”.