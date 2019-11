Cum s-a luat decizia ca președintele Klaus Iohannis să refuze o dezbatere cu Viorica Dăncilă

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a explicat luni seara, la Digi24, cum s-a luat decizia ca președintele Klaus Iohannis să nu participe la o dezbatere cu Viorica Dăncilă, contracandidata sa din turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Decizia a fost luată de stafful liberal de campanie, împreună cu șeful statului, după ce în prealabil s-au făcut niște focus-grupuri prin care s-a cerut părerea electoratului.

„Președintele României nu are ce să caute la o dezbatere cu un candidat care a făcut absolut tot ce i-a stat în putință să distrugă România, tot ceea ce a însemnat stat de drept în România, care a încercat să oprească România din drumul european. Va fi la dezbateri din stradă, va fi în fața oamenilor, doar că nu are ce să discute cu această doamnă și cu acest partid până când nu se va reforma cu adevărat. Deci, Klaus Iohannis, am luat decizia în această seară, împreună cu domnia sa, cu stafful de campanie, NU va participa la o dezbatere electorală cu candidata PSD Viorica Dăncilă, pentru că doamna Dăncilă a refuzat când era premier discuțiile cu președintele pe teme importante. (...) A ales să se comporte ca un elev care chiulește fără să-i pese de consecințe”, a declarat Rareș Bogdan la Digi24.

„Noi acționăm foarte profesionist și lucrăm cu trei institute de sondare. Am făcut deja focus-grupuri, astăzi, și am văzut răspunsurile. Peste 70 la sută dintre votanți ne spun: ce să vorbească cu Viorica Dăncilă Klaus Iohannis? Viorica Dăncilă și-a arătat măsura incompetenței. Noi nu putem să facem abstracție de persoana Viorica Dăncilă, cea care timp de doi ani și-a desconsiderat funcția, a desconsiderat limba română și cetățenii”, a explicat Rareș Bogdan.

El a recunoscut însă că decizia ca Iohannis să nu participe la o dezbatere cu Dăncilă s-ar menține, chiar dacă un sondaj de opinie, făcut la nivel național, profesionist, ar arăta ca alegătorii cer contrariul.

Ce sunt focus-grupurile?

„Am discutat cu toate cercetările pe masă, am solicitat focus-grupuri pe această chestiune pentru a vedea efectul și cei mai mulți dintre români ne spun: Ce să discute Klaus Iohannis cu Viorica Dăncilă?”, a arătat Rareș Bogdan.

Jurnalistul Digi24 Claudiu Pândaru a făcut următoarea observație: „Ce e de fapt focus-grupul? Este o cercetare mai degrabă orientativă, nu este un sondaj de opinie, nu îți indică o oglindă a ceea ce dorește o parte sau alta sau a ceea ce ar dori să aleagă. Focus-grupul mai degrabă îți dă, în interiorul acelui cerc, o orientare. Focus-grupul nu e un sondaj de opinie și sunt discuții aprinse între sociologi legate chiar și de reprezentativitatea unui focus-grup”.

Rareș Bogdan a explicat că nu este vorba de o chestiune reprezentativă la nivel național, pentru că nu a fost timp pentru un sondaj la nivel național, dar se axează pe votanții lui Klaus Iohannis și ai dreptei în general.

„Dacă o cercetare socială în următoarele săptămâni, deci un sondaj, nu doar un focus grup, vă va indica un rezultat diferit de acesta, vă veți schimba strategia?” a fost întrebat Rareș Bogdan.

„Nu, pentru că nu vorbim aici de un om cu care președintele să poată purta un dialog de la egal la egal, cu argumente”, a răspuns prim-vicepreședintele liberal.

Ar putea avea loc o „mare dezbatere” a lui Klaus Iohannis cu jurnaliști

Pe de altă parte, întrebat dacă Klaus Iohannis ar participa la o „mare dezbatere” numai cu jurnaliști de la toate posturile de televiziune, după model francez, Rareș Bogdan a promis să vorbească despre aceasta în zilele următoare cu președintele, dar totuși a fost evaziv: președintele stă oricum de vorbă cu jurnaliștii - în țară, când merge în deplasările din campanie, și la conferințele de presă de la Cotroceni.

Întrebat câte interviuri a acordat în cei cinci ani, Rareș Bogdan a spus că lui personal i-a acordat unul în urmă cu 3-4 ani, dar președintele a vorbit prin faptele sale. Președintele a venit cu un alt stil de a face politică și are un alt stil de a comunica, a explicat Rareș Bogdan.

Pe de altă parte, Rareș Bogdan spune că președintele nu a participat la dezbaterea de la Europa FM pentru că avea deja stabilit ca o astfel de discuție să aibă loc dacă în turul doi ajungeau Theodor Paleologu sau Dan Barna.

Cât despre strategia de campanie pentru turul 2, liberalul spune că se va încerca o apropiere de electoratul lui Dan Barna și al PMP, inclusiv din perspectiva unei viitoare guvernări comune. „Trebuie să câștigăm electoratul dlui Barna și al dlui Paleologu, care este compatibil cu candidatul nostru. Cred și într-o apropiere a celor trei partide. Sunt un militant al apropierii PNL de USR-PLUS și PMP într-o viitoare guvernare puternică de dreapta pe o majoritate confortabilă”, a punctat Rareș Bogdan.

