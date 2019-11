Dacian Ciolos anunţă care este viitorul Alianţei USR - PLUS după rezultatul obţinut de Dan Barna la alegerile prezidenţiale

Liderul PLUS Dacian Cioloş a declarat că Alianţa USR-PLUS rămâne validată, că se va continua ce s-a construit împreună şi că se urmăreşte întărirea colaborării.

„Alianţa PLUS şi USR este în continuare validată ca una din principalele trei forţe politice ale ţării. PLUS şi USR au reuşit, în mai puţin de un an să se valideze ca fiind o forţă politică în care mare parte din societate crede.

Pe acest proiect vrem să continuăm să construim, să tragem învăţăminte şi de la europarlamentare şi de la prezidenţiale.

Să întărim acest proiect pentru şi mai multă credibilitate.

Vom încerca pentru locale şi parlamentare să demonstrăm că în România se naşte o forţă politică în măsură să ducă ţara mai departe.

În perioada următoare, pentru noi este important să tragem aceste învăţăminte şi să vedem cum putem întări colaborarea în alianţă”, a declarat Dacian Cioloş.

Dan Barna a obţinut 14,19% din voturile alegătorilor după primul tur al alegerilor prezidenţiale, potrivit rezultatelor oficiale parţiale anunţate de BEC.

