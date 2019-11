Dacian Cioloș, la Digi24: Unii susținători probabil ar fi vrut un mesaj mai ferm pentru susținerea guvernului Orban

Dacian Cioloș, președintele PLUS, l-a completat luni seară la Digi24 pe Dan Barna, președintele USR aflându-se în studio, în ceea ce privește o susținere a președintelui Klaus Iohannis în turul al doilea la alegerile prezidențiale, împotriva Vioricăi Dăncilă. Cioloș a adăugat că nu au fost momente de ezitare în susținerea guvernului Orban, dar că au fost „argumente pro și contra înainte de învestirea guvernului”. El adăugat și că unii dintre votanți de la europarlamentare care nu l-au votat pe Dan Barna la prezidențiale din cauza ezitărilor de susținere a guvernului Orban probabil că ar fi vrut „un mesaj mai ferm”.

„În campania electorală sunt foarte multe lucruri care au mers, așa cum am făcut și la europarlamentare. Ne-am întâlnit cu oamenii pe teren, am organizat dezbateri, le-am spus ce vrem să facem cu România. Sunt lucruri pe care le-am făcut cât mai știut noi mai bine. Dincolo de toate calculele, eu vreau să amintesc un lucru: la europarlamentare am fost surpriza alegerilor...”, a declarat Dacian Cioloș, moment în care s-a încheiat discuția telefonică.

Ulterior, după refacerea legăturii telefonice, președintele PLUS a afirmat, întrebat dacă a fost o greșeală nesusținerea Guvernului Orban în faza inițială, că „am spus și în cadrul Alianței că mesajul nostru trebuie să fie clar de la început, că să susținem guvernul, de altfel a și fost susținut, cred că n-a fost niciun moment de ezitare să nu fie susținut un astfel de guvern.”

La precizarea moderatorului că au existat momente din partea USR, Dan Barna a intervenit scurt că „Nu”, iar Dacian Cioloș a continuat că „din partea noastră nu au fost astfel de momente, am avut discuțiile astea în Alianță, au fost argumente pro și contra înainte de învestirea guvernului. În cele din urmă colegii de la USR au anunțat susținerea, de fapt despre susținerea lor era vorba. Pentru că noi, cei de la PLUS, nu eram în Parlament”.

„Dar argumentul a fost că trebuie susținut un guvern care să trimită acasă guvernul PSD și pe doamna Dăncilă, care nu mai avea ce să caute la guvernare, și lucrul acesta era clar încă de la alegerile europarlamentare, când ei și-au pierdut legtimitatea. Era firesc să fie susținut un guvern care rezulta în urma acelei moțiuni de cenzură care a trecut în Parlament”, a subliniat liderul PLUS.

Întrebat dacă a decontat electoral la alegerile de duminică ael moment, Cioloș a răspuns că „probabil că a fost în percepția publică din partea unor susținători ai noștri”.

„Sunt susținători care ne-au votat la europarlamentare și sunt convins că sunt alături de noi să susțină și programul de reformă pe care îl vom prezenta pentru guvernare și la alegerile locale, care l-au susținut și pe Klaus Iohannis în demersul de a încerca demiterea guvernului Dăncilă și acei susținători probabil ar fi vrut un mesaj mult mai clar și mai ferm legat de finalizarea acestui proces”, a adăugat el.

Despre invitația lui Klaus Iohannis adresată susținătorilor USR-PLUS, de duminică seară, să meargă alături de el în turul al doilea pentru distrugerea PSD, Dacian Cioloș a declarat că în condițiile date „nu există niciun moment de ezitare să spunem că domnul Klaus Iohannis trebuie susținut”.

„Obiectivul nostru este acela de a propune o guvernare pentru modernizarea României și PSD nu mai are ce căuta în acest proiect, a dovedit ceea ce poate și noi trebuie să întărim acest front anti-PSD nu pentru a fi împotrivă a ceva, ci a permite emergența forțelor politice în România care să ducă definitiv România într-o direcție a modernizării și pro-europenismului. Acest lucru nu s-a întâmplat pe perioada guvernării PSD, când am făcut pași în spate. Din acest punct de vedere ne bucurăm că există o convergență a obiectivelor domnului Iohannis cu obiectivele pe care le avem și noi, chiar dacă, probabil, în Alianța USR-PLUS veți găsi oameni foarte determinați să facă lucrul acesta care n-au niciun atașament la guvernări trecute, în care au lucrat mai mult sau mai puțin împreună cu PSD. Din punctul nostru este un moment cheie în istoria post-decembristă a României când putem să trimitem definitiv PSD în opoziție. Dacă n-o să poată să se reformeze, ceea ce eu unul prsonal am îndoieli, cel puțin să știm că a dispărut o perioadă neagră din istoria României. Din acest punct de vedere Alianța USR-PLUS a fost foarte clară și eu sunt convins că în Alianță există această energie fără echivoc. Avem oamenii competenți și onești, avem viziunea și program de guvernare, avem atașamentul la valorile europene demonstrat inclusiv prin ce facem în Parlamentul European, să ducem România pe calea modernizării. Dacă putem să facem acest lucru împreună cu Klaus Iohannis într-un al doilea mandat, cu atât mai bine. Eu cred că o să putem să facem ,unii dintre noi am mai lucrat împreună cu dânsul și în 2016 și după aceea”, a afirmat Dacian Cioloș.