Dan Barna, despre momentul în care a realizat că a pierdut alegerile

Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale, a povestit luni seara la Digi24 că în ciuda optimismului afișat la închiderea urnelor, și-a dat seama că a pierdut șansa de a intra în turul al doilea câteva ore mai târziu, deși primise telefoane de felicitare. Dan Barna a recunoscut ă și-a supraestimat șansele și a spus că își asumă eșecul, dar a explicat că impresia de reușită i-a fost dată de reacția foarte deschisă a străzii, care i-a spus constant că își dorește schimbarea.

Dan Barna spune că pentru el rezultatul a fost o surpriză. Se aștepta la un număr de voturi suficient pentru a fi în fața candidatului PSD și pentru a intra în turul 2 alături de Klaus Iohannis.

Întrebat când i-a fost clar că nu va prinde turul 2, Dan Barna a răspuns că „la câteva ore după” (închiderea urnelor) și a explicat că rezultatele care veneau au fost „foarte fluctuante”. Undeva la jumătatea zilei au fost niște rezultate foarte încurajatoare și deja începuse să primească telefoane de felicitare de la jurnaliști și influenceri, a povestit Dan Barna. „După care, în ultimele ore, s-a schimbat trendul, a apărut o diferență ceva mai mare și am așteptat să vedem cum arată tendințele în diaspora. În momentul în care am văzut cam cum stăm, a fost previzibil că nu vom mai avea acest rezultat”, a relatat liderul USR. „Am avut un sistem de numărare paralelă, în momentul în care au început să vină date din țară și am văzut cam cum stăm, am dat acel mesaj în care am concluzionat că nu vom avea un tur 2”, a adăugat Dan Barna.

Imediat după închiderea urnelor, când apăruseră primele predicții ale exit-pollurilor, Dan Barna a chemat la vigilență și și-a păstrat un ton optimist: „Am văzut rezultatele exit-poll-urilor, sunt rezultate care ne încurajează, rămânem optimiști, pentru că încă se votează. (...) Apelul meu către delegați este să fie foarte atenți, probabil va fi o diferență ca la europarlamentare, de câteva mii de voturi. E important să fie numărat fiecare vot. Rezultatul nu este acela al exit-poll-urilor, am văzut de multe că dau erori destul de generoase, rezultatul va fi al numărării voturilor. Fac un apel să vegheze fiecare vot”, a declarat Dan Barna.

Câteva ore mai târziu, puțin după miezul nopții, și-a recunoscut înfrângerea printr-un mesaj pe Facebook: „Potrivit datelor pe care le avem în urma numărătorii paralele, nu am reușit să intrăm în turul 2. Am sperat până în ultimul moment, dar nu avem suficiente voturi”, a scris liderul USR.

Urmăriți mai jos declarațiile complete făcute de Dan Barna luni seara, la Digi24:

