Dan Barna se plânge că e atacat: Presa are un singur obiectiv, să inventeze lucruri despre Dan Barna

Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, a declarat la Brașov, la un eveniment de campanie, că este singurul candidat atacat „cu disperare” de vechea clasă politică și că presa are un singur obiectiv, să inveteze lucruri despre Dan Barna.

„Mijloacele de presă au un singur obiectiv: să găsească, să inveteze lucruri despre Dan Barna. Sunt singurul candidat care e atacat cu disperare de vechea clasă politică. Miza nu este despre Dan Barna-Președinte, pentru că asta se va întâmpla, miza este ca foarte mulți din milioanele din țară să fie consilieri locali, primari și o pare dintre noi să fim viitorul guvern al României”, a declarat Barna.

Candidatul USR-PLUS le-a spus simpatizanților că cel mai important aspect al alegerilor prezidențiale este ca în turul al doilea să nu intre candidatul PSD.

„Miza, când vorbim de turul doi fără PSD, vorbim de turul doi cu o șansă pentru România reală”

Barna a vorbit și despre obiectivele sale ca președinte, printre care modificarea Constituție astfel încât președintele să aibă puteri sporite. De asemenea, președintele USR își dorește introducerea în legea fundamentală a alegerii primarilor în două tururi.

„Trebuie să punem în Constituție alegerea primarilor în două tururi”, a mai spus Dan Barna.

Acesta a vorbit și despre necesitatea ca pentru Educație să fie alocat 6% din PIB, pentru că doar așa crește clasa de mijloc.

„E un exemplu pe care îl dau des, dar este foarte plastic. Perioada interbelică a fost perioada cea mai bună pentru România, și toți știm lucrul acesta, deși și atunci existau probleme de corupție, Carol al 2-lea nu era vreun democrat luminat, din niciun punct de vedere, și totuși în perioada interbelică am avut economiști foarte buni, arhitecți extraordinari, am avut matematicieni, artiști, ingineri, medici. Toate astea s-au întâplat pentru că am avut o clasă de mijloc și nu elite, pentru că elite avem și acum”, susține candidatul USR-PLUS la prezidențiale.

