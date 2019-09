Dăncilă: Am cerut AEP să extindă termenul pentru înscrierea românilor din străinătate în Registrul electoral

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi că a cerut Autorităţii Electorale Permanente să extindă termenul pentru înscrierea românilor din străinătate în Registrul electoral, pentru a creşte numărul celor care pot vota prin corespondenţă. De altfel, AEP a anunțat zilele trecute că va prelungi cu încă 4 zile perioada de înscrieri a cetăţenilor cu drept de vot străinătate la alegeri, a declarat Constantin Mituleţu-Buică pentru DigiFM.

„Împreună cu Parlamentul şi cu celelalte instituţii publice responsabile, am început pregătirea organizării şi desfăşurării scrutinului electoral din această toamnă pentru alegerea preşedintelui României. La nivelul Guvernului am adoptat un set de măsuri pentru o cât mai bună organizare a procesului electoral, indiferent că este exercitat în ţară sau în străinătate. După cum ştiţi, pentru românii din diaspora votul va dura trei zile şi va fi organizat atât în secţii de votare, cât şi prin corespondenţă. Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Românilor de Pretutindeni derulează o campanie de informare pentru ca românii din afara graniţelor să cunoască toate detaliile legate de procesul electoral. Am cerut conducerii Autorităţii Electorale Permanente să extindă termenul pentru înscrierea românilor din străinătate în Registrul Electoral, astfel încât să crească numărul cetăţenilor care pot vota prin corespondenţă”, a declarat Viorica Dăncilă, prezentă la deschiderea oficială a Forumului Românilor de Pretutindeni, potrivit Agerpres.

Doar 30 000 de cetăţeni s-au înscris pe site-ul votstrainatate.ro pentru a vota prin corespondenţă sau pentru a opta pentru o secţie de votare. „Este un număr dezamăgitor de mic”, a declarat preşedintele AEP la DigiFM. Mituleţu mai spune că vor fi deschise 900 de secţii de vot în străinătate.

